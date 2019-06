Interesantes noticias para los amantes de Apple Watch: Apple patentó un reloj con cámara en la correa

Uno de los temas delicados de los relojes inteligentes es la cámara. El Apple Watch, en un futuro, podría solucionar las limitantes de este formato.

¿Habemus nuevo y sorprendente Apple Watch? Es probable. Por lo menos, hay pistas que apuntan hacia un interesante reloj inteligente que estaría ya rondando la imaginación de los creadores de la compañía de Cupertino. Una patente nos demuestra cómo podría ser el futuro.

¿Patente para un nuevo Apple Watch?

La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos concedió una curiosa patente a Apple. Se trata de un reloj inteligente con cámara; aunque no cualquier cámara: una en la correa del mismo. No será el primero que pueda tomar fotografías; pero quizá sí uno de los mejores para ello.

Uno de los principales problemas de los relojes inteligentes es su pequeño tamaño. Estos, por comodidad, no pueden ser demasiado grandes, así que no hay mucho espacio para implementar mejoras considerables o acomodar una cámara para que no tengas que torcerte al tomar una foto. Aunque desde Cupertino parece que tienen una solución.

La patente fue descubierta por 9to5Mac. En ella vemos que el reloj y la cámara serían independientes uno del otro; así podrías tomar fotos de diferentes ángulos y aún ver la pantalla para saber a qué estás apuntando. La cámara se activaría desde el reloj con un botón de acceso directo o "pellizcando" la correa.

Aunque esto no es lo más interesante. Hablamos de un reloj inteligente que incluso podría tener dos cámaras; una en cada extremo de la correa y así lograr imágenes en 360º. La idea de todo esto sería que los usuarios no necesitaran cargar con el iPhone cada vez que salen de casa; dando así mayor independencia a las personas.

Por desgracia; que se haya solicitado una patente no significa que sea un hecho que este gadget saldrá a la venta. Por ahora sabemos que la idea está; ya veremos en el futuro si logran o no desarrollarla con éxito para lanzarla al mercado.