AMLO ahora debe autorizar con puño y letra cualquier viaje al extranjero de científicos mexicanos

Antes de que puedan científicos salir de viaje a cualquier parte del mundo, el mismísimo presidente AMLO, debe firmar de autorizado.

Después de tener muchos conflictos con ala comunidad científica, AMLO tomó una decisión polémica. La cual no solamente puede hacer que los estudios y avances se frenen de manera considerable. Sino que deja a la comunidad científica en una situación vulnerable y preocupante.

¿Puedo salir a jugar?

Los científicos del Cinvestav ahora tendrán que pedir permiso explícito del presidente para salir del país. Esto quiere decir que los más 600 científicos que se encuentran trabajando en esta institución deberán hacer esto.

Esto se dio a conocer directamente por parte del Presidente como parte del memorándum de austeridad que envió el 3 de Mayo. Este dicta lo siguiente en cuanto a viajes al extranjero.

Toda comisión al extranjero deberá ser solicitada por escrito, justificada y autorizada por el Titular del Ejecutivo Federal.

Esto significa que a menos que el presidente mismo no te autorice salir del país, no podrás hacerlo. Por lo que debes presentar todo un proyecto y enviarlo al presiente. Este, en cuanto tenga tiempo, se pondrá a revisar tu caso y si no lo encuentra útil, te puede negar la salida del país.

Esto aplica para todos los eventos importantes, trabajos en conjunto con extranjeros e investigaciones de campo. Por lo que la comunidad científica no se encuentra feliz en absoluto.

Además se publico el documento que se debe llenar para solicitar salir del país.

Gracias a esto, los científicos del Cinvestav hablaron de lo que significa para ellos esta decisión.

La razón por la que los investigadores estamos sumamente molestos es no tanto por la reducción de viáticos, entendemos que en tiempos de crisis es algo que puede suceder, sino porque sea el Presidente del país el que tiene que autorizar. ¿Cuáles son las credenciales académicas del presidente para decidir si tal viaje se vale o no se vale, es autorizado o no? ¿Cómo él puede tener más autoridad que el jefe de departamento, el director del Cinvestav, los procesos de evaluación por pares?, o sea, todos estos mecanismos al interior de la comunidad científica a los que estamos acostumbrados en nuestras continuas evaluaciones. Sentimos que se pasa por encima de nuestra calificación académica.

Declaró Eugenia Roldán, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE).

Fuente: Animal Político.