Amazon lanzará su propia aerolínea con una gran cantidad de aeronaves

Amazon rompió sus lazos con FedEx recientemente, por lo que ahora se lanzarán a los aires por medio de Amazon Primer Air.

Amazon ya no solamente será el lugar en donde puedes comprar videojuegos y otros artículos para el hogar. Sino que ahora apunta al cielo y tendrá una aerolínea completamente nueva.

Volando por Estados Unidos con Amazon Air

El plan que tienen para lanzar la aerolínea de Amazon comenzó gracias a que dieron por terminada su relación con FedEx. Por lo que ya no usarán sus aviones como parte de su estrategia de entregas. En cambio, decidieron apostar a crear su propia aerolínea que contará con 70 aviones.

Amazon además se dispone a crear más hangares para aviones. Los que se podrán encontrar en Fort Worth en Texas, Wilmington en Ohio y por último, en Rockford en Chicago. Se espera que esta aerolínea comience sus operaciones dentro de dos años aunque solo en territorio estadounidense. Para entonces también se espera que tengan su propia base aérea con capacidad para albergar hasta 100 aviones.

Así que para cuando se estrene esta nueva manera de entrega, seguramente estarán ya planeando la adquisición de más aeronaves. Las cuales podrían venir de parte de la empresa GE Capital Aviation. Con la cual ya se encuentran haciendo negocios, principalmente para el alquiler de cinco aeronaves comerciales.

Esto se suma a las acciones que ya habían anunciado de reemplazar a los humanos con drones para las entregas. De hecho, recientemente anunciaron un dron que puede cargar hasta dos kilos y medio. El cual tendrá una forma hexagonal y podría convertirse en el reemplazo de los repartidores.

Sin embargo, cabe mencionar que no es se realizarán vuelos comerciales. Así que no esperes encontrar un apartado de vacaciones y vuelos internacionales en la web de Amazon. Aunque así como van avanzando, no me sorprendería que a futuro se decidieran a lanzar ese servicio.

Así que, aunque no se haya confirmado nada en cuanto al mercado del turismo, esto es un gran avance en cuanto a logística internacional se refiere.