Alexandra Ocasio-Cortez contra Amazon: "Paga salarios de hambre"

Alexandra Ocasio-Cortez (AOC), la diputada del partido demócrata por el estado de Nueva York, se lanzó de manera muy dura contra Amazon y su dueño Jeff Bezos.

En la oportunidad, AOC comentó en ABC News que la compañía tecnológica genera "salarios de hambre", mientras Bezos y compañía se llenan los bolsillos de dinero.

Esto recibió una respuesta de Amazon:

.@AOC is just wrong. Amazon is a leader on pay at $15 min wage + full benefits from day one. We also lobby to raise federal min wage. https://t.co/crWp5fPEzS

— Amazon News (@amazonnews) June 17, 2019