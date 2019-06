Alerta: descargar discos en Spotify le da todos tus datos a las disqueras

Spotify es hoy por hoy la plataforma más popular para escuchar música por streaming del planeta. El poderío de la plataforma es indiscutible. Pero al parecer ese peso también pondría en riesgo la privacidad de sus usuarios.

Los amigos de Billboard acaban de publicar un explosivo reportaje, en donde revelan que hay delicado problema cuando cualquiera descarga por adelantado un futuro lanzamiento. Ya que ese acto podría darle acceso a las disqueras para quedarse con un montón de datos privados.

Es una función popular entre los amantes de la música. Cuando un artista favorito va a lanzar un disco Spotify ofrece la posibilidad de agendar la descarga del álbum en cuanto esté disponible en la plataforma.

Con ello el usuario no tiene que hacer nada, más que esperar. Cuando llega el momento del lanzamiento Spotify lo descarga al instante. Pero esto implicaría un problema enorme.

Since 2017, labels — the worst offender being Sony Music — have asked for an excessive amount of permissions, when it only requires a single permission to pre-save an album. Why haven’t you noticed? Spotify hides the actual permissions requested behind a drop down menu pic.twitter.com/KxQSbyW8fj

— Micah Singleton (@MicahSingleton) June 27, 2019