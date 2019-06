En Alemania comenzarán a usar sus iPhone como identificación personal digital

En Alemania y otros países se comenzará a usar un tipo diferente de identificación personal, una que involucra la tecnología NFC del iPhone.

Gracias a la tecnología NFC de los iPhone con iOS 13, los alemanes se encuentran desarrollando una nueva identificación personal. De manera en que se pueda usar el iPhone para cualquier trámite que requiera que se identifique con algún documento.

Una propuesta muy interesante

Esto se comenzó a realizar gracias a una idea que surgió con el anuncio de la tecnología NFC para iOS 13. Para que no solamente puedas acceder al subterráneo de este país al escanear tu móvil. Sino que se busca que trámites como hacer check-in en aeropuertos u hoteles se vuelva un proceso mucho más rápido.

La manera en que esto se tiene pensado implementar en la sociedad es por medio de una app llamada AusweisApp 2. La cual se está desarrollando por el mismísimo gobierno alemán y se espera que esté disponible en cuanto el iOS 13 lo esté también. Este último se cree que pueda salir al mercado para Septiembre de este mismo año, pero aún no hay información oficial sobre esto.

Sumado a Alemania, Japón también contará con esta tecnología de identificación digital basada en NFC. Además de que Reino Unido se prepara para usar esta tecnología también pero para los visitantes estadounidenses. Esto les permitirá entrar al territorio sin importar si el Brexit se lleva a cabo o no.

Aunque es importante señalar que el uso de esta tecnología no será obligatorio. En primera porque no todos tienen un iPhone de nueva generación ni la solvencia para cambiar de equipo. En segunda por cuestiones de privacidad. Puesto que habrá quienes no quieran cargar en su teléfono su información personal a todos lados. Así que es decisión de uno mismo si es que quiere o no usar la tecnología NFC. Por lo que se puede seguir usando una identificación tradicional.

Si quieres información más directa (aunque está en alemán) aquí te dejamos el link oficial de esto.