9 apps que Apple "tomó prestadas" de otros para integrar a macOS Catalina y IOS 13

En el marco del WWDC 2019 Apple presentó la renovación de sus sistemas operativos integrando diversas características a su sistema que terceros ya tenían.

Apple ha presentado 9 diferentes características para sus sistemas operativos las cuales ya existían en software de terceros pero que desde ahora formarán parte de sus nuevos sistemas operativos IOS 13 y macOS Catalina.

Ya es un clásico ver a Apple crear una característica nativa la cual crea que una aplicación o producto proveniente de un tercero quede totalmente inútil, situación que ocurre cada año cuando la compañía presenta sus renovaciones y aumenta sus ofertas.

Este año Apple ha seguido su propia lógica y presentó 9 aplicaciones las cuales ahora estarán integradas en sus propios sistemas operativos lo cual provocará que otros desarrolladores los cuales ofrecían estos productos deberán encontrar formas de diferenciarse para evitar que usuarios de Apple se cambien a la versión nativa.

Apple y sus mejoras de software

App de menstruación y seguimiento de la fertilidad

Desde hace muchos años la compañía había recibido fuertes críticas por no integrar soporte para la salud femenina, la cual fue agregada a una categoría única dentro de su software recién por el año 2015. Sin embargo este año han anunciado que desde ahora las usuarias podrán hacer seguimiento de sus ciclos menstruales a través del Apple Watch.

La aplicación se llama Cycles y también estará integrada en la aplicación de salud de IOS, pero ha sido algunas críticas ya que muchos consideran que tardó demasiado tiempo en ser implementada por la compañía.

Algunas app que cubrían este espacio que estaba disponible en el mercado son Clue, Flo, Eve y Glow, quienes predominaron durante bastante tiempo el mercado debido y ahora quizás deberán reinventarse para que los usuarios de Apple no utilicen la opción nativa en los sistemas.

Inicio de sesión Único

Siempre Apple ha tratado de diferenciarse de Google y Facebook, teniéndolos siempre en la mira. Es por esto que desde ahora en la renovación de los sistemas operativos de la marca los usuarios pueden optar para que Apple se registre en aplicaciones y servicios en lugar de conectarse a través de otras cuentas.

Con esto la compañía se compromete a proporcionar menos información a las aplicaciones en comparación a Facebook y Google, ofreciendo además a los usuarios la posibilidad de crear un correo electrónico aleatorio para que las app puedan enviar información aquí sin necesidad de tener la dirección de su cuenta real.

Tabletas de dibujo

Desde ahora macOS Catalina incluirá una nueva función llamada Sidecar, en la cual podrás utilizar un Ipad como pantalla secundaria en el escritorio de tu Mac. Con esto ya no necesitarás una tablet dedicada al estilo Wacom para dibujar dentro de las aplicaciones de tu Mac.

Es más, dado que Ipad tiene su propio sistema operativo, y la mayoría de las tabletas de dibujo no las tienen, es bastante probable que que esto sea una inversión mucho más valiosa para los artistas que dibujan o trabajan en diseño.

Duet display, Luna y otras aplicaciones para bocetos en segunda pantalla

La app Sidecar integrada en la renovación de los sistemas operativos significa que las aplicaciones de terceros las cuales le permiten usar el Ipad como una segunda pantalla ya no sean para nada necesarias, haciendo que ahora exista soporte propio para esta opción.

Aplicaciones de voz para Apple Watch

Desde ahora estará disponible para Apple Watch la opción Voice memo, mejora que viene integrada en la versión watchOS 6 de forma nativa, por lo que ya no existe una razón para usar aplicaciones de grabación gratuitas de otros proveedores externos.

Google Street View

Gracias a las mejoras recibidas para los nuevos sistemas operativos ahora Apple incluirá una versión propia de Street View, la cual se llama Look Around. Con este movimiento la compañía está intentando reclutar usuarios de Google Maps para que estos puedan llenar su app propia con más información y datos.

Con esto Apple quiere dar pelea a Street View, la cual se ha convertido en una gigante y es bastante utilizada por los usuarios viajeros, en especial para integrar contenidos nuevos en la aplicación, por lo que la compañía de la manzana claramente quiere intentar entrar en la batalla.

App para edición de video

Gracias a IOS 13, ahora los usuarios van a poder editar videos y ajustar diversas características de estos de forma nativa en el sistema. Las personas podrán ajustar el balance de color, nitidez, saturación y otras diferentes opciones más.

Sin embargo, hay que enfatizar que esta no es tan profesional y profunda como otras opciones que existen actualmente en el mercado, pero que las intenciones de la compañía con esto es simplificar el trabajo para los usuarios y hacer que la edición de algún video personal sea algo que no quite mucho tiempo.

Teclado nuevo QuickPath

Otra de las novedades integradas en IOS 13 es el nuevo teclado, el cual ofrecerá una nueva forma para escribir además de permitir a los usuarios poder desplazarse para redactar una palabra sin necesidad de mover levantar el dedo.

En el mercado actual ya existen opciones similares a esta, como el caso de Swype y SwiftKey, dejándonos notar que Apple claramente se "inspiro" en ellos para ofrecer su nuevo teclado nativo en sus sistemas operativos.

Cámara de seguridad

Desde ahora la empresa ofrecerá la opción llamada Homekit Secure Video API, producto que ajustará la forma en que las cámaras de seguridad cifran el contenido de video antes de enviarlo a ICloud. Además en la compañía ofrecen 10 días en total de almacenamiento de grabación gratuita sin utilizar nada de espacio en tu cuenta personal de la nube.

Es bueno dejar en claro que no es que Apple este vendiendo su propia cámara de seguridad, sino que está haciendo más difícil que las empresas que no adopten este sistema puedan vender sus propios productos, además que ahora el encriptado incluye costos en iCloud será bastante complejo convencer a clientes que paguen dinero extra.

"Find my"

Con esta nueva implementación, Apple pretende usar crowdsourcing para que las personas puedan localizar productos extraviados permitiendo que la conexión por Bluetooth pueda hacer sonar los dispositivos de otros usuarios, transmitiendo esta información a la nube.

Gracias a esta opción, Find My podrá funcionar incluso si un MacBook se encuentra cerrado y totalmente fuera de linea. Sin embargo para que esta opción funcione bien es necesario que el equipo tenga algo de batería para que pueda funcionar de manera óptima.