Se filtran las nuevas zapatillas de Pokémon hechas por Adidas

Señoras y señores, tenemos nuevo calzado ñoño. Conozcan los tenis/sneakers/zapatillas de Pokémon.

Ya se sabía que iba a existir esta colaboración, pero no habíamos tenido la oportunidad de verlas, y menos "modeladas", pero la cuenta de Instagram Solebyjc nos da un adelanto:

Podemos apreciar que la forma y fondo de la zapatilla es el clásico modelo Campus, pero con detalles temáticos alrededor, como el estampado en la cuerina, el Pikachi en la parte interna, la punta de las agujetas, el talón y la lengüeta, todo con motivo del popular animé.

Ahora, si Pikachu no es tu favorito, es de nuestro entendimiento que habrán modelos de todos los "starters", o sea Bulbasaur, Charmander y Squirtle. Estas últimas ya se dejan ver en Twitter.

@LukePlunkett Here is the Squirtle one. Not my picture, but from the site a while back I saw a post about it a month or two ago. pic.twitter.com/rKvmZ2dyTx

