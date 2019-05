Youtuber grabó una maleta flotando en un lago: No sabía que contenía un cadáver

Sarah Funk es una youtuber de Nueva York, Estados Unidos. Por allá de 2017 decidió visitar (colarse) el Lago Rojo de Misterio en Chipre. Esto con la intención de grabar un nuevo video para su canal, desde luego. La mayor atracción de este lago es que es su agua roja, que además es tóxica y ácida.

El video transcurre con normalidad. Sarah no nota nada extraño, aunque en algún punto toma una fotografía de un curioso "tronco" cuadrado, que resultó ser una maleta. Y así pasan dos años y llegamos al 2019; cuando un asesino en serie confiesa diversos homicidios e informa a la policía dónde abandonó los cadáveres.

Uno de estos cuerpos era el de una mujer en posición fetal, completamente vestida y flotando dentro de una maleta en el Lago Rojo. Dicha maleta era el supuesto "tronco" al que Sarah Funk le tomó una fotografía sin saber la espeluznante historia que cargaba detrás.

Recientemente, ha habido noticias de que un asesino dejó cuerpos en el Lago Rojo de Chipre. Esto es terrible y estoy devastado por las familias víctimas.

Desde que se publicó la noticia, muchas personas me han estado contactando y preguntándome si tengo más información. Todo lo que puedo compartir con ustedes son las fotos que no he publicado. Una de ellas se ve la maleta sospechosa, pero en ese momento a mí me pareció un tronco.