Microsoft y HBO están regalando dos consolas Xbox One con diseño de Game of Thrones

Microsoft y HBO han anunciado una interesante promoción que regalará un par de consolas Xbox One con diseño personalizado de Game of Thrones en honor a la temporada final.

Se trata de dos consolas Xbox One S All-Digital Edition con diseños inspirados en dos de los elementos más épicos de la serie, la Casa Targaryen y el Rey de la Noche.

“Cuando juegas al Juego de tronos, o ganas o mueres”, declaró Cersei Lannister en la primera temporada de Game of Thrones de HBO, y esas palabras no pudieron ser más precisas en la octava temporada. A lo largo de la historia muchos personajes han perdido la batalla para convertirse en el gobernante de los Siete Reinos, y ahora, después de casi una década al aire y con millones de fans en 170 países, uno de los programas más populares en la historia de la televisión está llegando a su fin. Y esto requiere un sorteo de Xbox digno de Game of Thrones.

Las consolas incluyen códigos para descargar Minecraft, Sea of Thieves y Forza Horizon 3, y como pueden ver en las siguientes imágenes la de la Casa Targaryen está cubierta con escamas de dragón de cuero y destaca la cresta Targaryen, mientras que la del Rey de la Noche tiene un diseño en metal de estaño degradado que se asemeja a la armadura del personaje.

La promoción para poder llevarse a casa una de estas dos consolas personalizadas estará disponible hasta el próximo 22 de mayo y podrán participar todas las personas que vivan en los países con soporte oficial de Xbox Live, incluyendo Chile, México, Argentina y Colombia.

Dracarys.

RT for a chance to win a Targaryen Xbox One S All-Digital Edition console. Head to Facebook for a shot at the Night King edition: https://t.co/HplIM8awY9

Catch the final episodes of #GoT on @HBO NOW. Pre-order Season 8 on Xbox. #GamerThrones #Sweepstakes pic.twitter.com/WxkmzK5Ydy

— Xbox (@Xbox) May 8, 2019