Windows 10 ya está funcionando en más de 825 millones de dispositivos

Si bien esta es una cifra histórica para Windows 10, el sistema operativo sigue viviendo en la sombra de sus indiscutiblemente exitosos antecesores.

Cuando Windows 10 se lanzó en julio de 2015, se pensó que este iba a ser un digno sucesor del éxito que tuvieron Windows XP (2001) y Windows 7 (2009) en su época. Se llegó a pensar tendría la suficiente aceptación del público y que muchos aceptarían con gusto instalarlo en sus computadores. Sin embargo, no fue así.

La explicación de esto es obvia cuando se tienen en cuenta las cifras. Según el portal Thurrot, hasta ahora, 3 años y 9 meses después de su lanzamiento, Windows 10 ha llegado a 825 millones de usuarios. Sin duda esto es un logro para este sistema operativo en concreto, pues ya más gente ha decidido usarlo.

No obstante, sigue siendo un hecho algo opaco. La razón es que Microsoft esperaba que Windows 10 llegara a mil millones de usuarios a mitad de 2018. Evidentemente la meta no se cumplió en ese entonces… y tampoco ahora un año después de la fecha.

Es curioso que la meta no se haya alcanzado aún después de proyectarse como un sistema operativo gratuito (para aquellos que habían comprado Windows 7 u 8). Si bien en un principio Windows 10 comenzó creciendo de forma satisfactoria, se estancó en cierto momento. Los usuarios tenían cientos de quejas alrededor de este SO, como las dudas sobre privacidad, las actualizaciones y otros cambios que molestaron a aquellos que estaban acostumbrados a la versión 7.

Esto le ha pasado factura y no lo ha dejado crecer correctamente. Esto no quiere decir que no haya crecido, pero lo ha hecho dando pequeños pasos. Según Statcounter, para abril de 2019, el 55,9% de los usuarios están usando Windows 10. Por otro lado, 33,78% sigue optando por usar Windows 7.

¿Habrá alguna solución para obtener los números deseados rápidamente? Parece que Microsoft aún no ha dado con la respuesta.