WhatsApp: Así puedes mandarle mensaje a un contacto que te tiene bloqueado

No decimos que debas seguirle escribiendo a alguien que te bloqueó en WhatsApp, sólo apuntamos que hay una forma de hacerlo.

¿Peleaste con alguien y te bloquearon en WhatsApp? Lo peor de estas situaciones es que, muchas veces, te quedas sin medios para poder arreglar las cosas –¿Llamadas telefónicas? ¿Qué es eso?–. Si crees que puedes solucionarlo y explicarte ante esa persona, existe un truco para que le puedas enviar mensajes desde tu cuenta aunque te haya bloqueado –No, no hablamos de SMS–.

El trucazo de WhatsApp

Para llevar a cabo este plan, vas a necesitar la ayuda de una tercera persona que esté dispuesta a ser tu cómplice. Este es el truco:

1.- Haz que algún amigo añada a quien te bloqueó en su WhatsApp

2.- Cuando actualice sus contactos y pueda verlo en el mensajero, pídele que haga un chat grupal

3.- Una vez creado el chat grupal de manera normal –aquí no hay truco–, que te añada a ti y a la persona que te tiene bloqueado

4.- Ya que estén los tres en el grupo, que tu cómplice –quien creó el mismo– se salga. Ahora la plática quedará entre ustedes dos y sí, esta persona leerá lo que pongas aunque te tenga bloqueado

No abuses de este truco ni lo uses para acosar. Es una buena herramienta para poder aclarar conflictos o malos entendidos con personas cercanas. Si la persona que te tiene bloqueado se sale del grupo en cuestión –cosa probable–, no podrá leerte más.

¡Suerte!