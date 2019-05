¿Siempre no? WhatsApp elimina por completo el modo oscuro en app beta

Las actualizaciones de WhatsApp nunca faltan. A veces son útiles, otras francamente no tanto. Aunque por fin todo indicaba que estaba por llegar algo que los usuarios de la app han esperado por mucho tiempo… pero parece que siempre no.

El modo oscuro no es un concepto nuevo entre las apps. Telegram lo tiene, Twitter lo tiene y muchas otras más también, incluyendo a Facebook Messenger. Y se pensaba que pronto llegaría al mensajero verde; pues WABetaInfo encontró rastros de esto dentro de la app beta para Android.

El problema es que ahora todo ha desaparecido. Los mismos WABetaInfo informaron que, por alguna razón; todo lo referente al modo oscuro dentro de la beta de Android ya no está. Esto podría significar que la compañía ha decidido no implementarlo, aunque las razones no se saben.

I don't know why WhatsApp has abandoned the dark mode for Android.

They removed every reference in the 2.19.123 update, but I wanted to wait another beta to be sure.. and no tracks of it in the 2.19.124 update too..

Maybe they will develop it again using a different approach. https://t.co/BYRQRdSV9R

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 1, 2019