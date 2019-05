WhatsApp: ¿Cómo mandar mensajes a cualquier número sin agregarlo como contacto?

A veces necesitas sólo mandar un mensaje por WhatsApp y luego tu teléfono termina plagado de contactos que ni siquiera recuerdas.

Casi todas las personas que conoces tienen WhatsApp; e independientemente de que lo ames o lo odies, seguramente has necesitado usarlo. Uno de los problemas con la app es que no puedes enviar mensajes a alguien que no tienes agendado.

Para mandar un mensaje; primero tienes que guardar al contacto en tu teléfono. Y es precisamente así como acabamos llenos de contactos que ni reconocemos. Eso sin contar que en caso de que tengas activa la opción de privacidad para que sólo tus contactos guardados vean tu imagen; cualquiera a quien le escribas la verá.

Mandar mensajes de WhatsApp sin agregar un contacto

Lo mejor de este truco es que sirve también para mandarte mensajes a ti mismo en la app. ¿Por qué querrías hacerlo? No lo sabemos; pero en algún momento puede ser útil hasta para enviarte recordatorios.

Lo único que tienes que hacer es copiar esta dirección https://api.whatsapp.com/send?phone=XXXXXXXXXXX en el navegador de tu celular. Ojo: en web no funciona.

en el navegador de tu celular. Ojo: en web no funciona. Ahora, antes de dar Enter; sustituye las X con el número telefónico de la persona en cuestión. Empieza por el código de país. Por ejemplo, si eres de México el código es 52; y si el teléfono es 1234567890, el enlace quedaría así: https://api.whatsapp.com/send?phone=521234567890 . No añadas el signo de + .

con el número telefónico de la persona en cuestión. Empieza por el código de país. Por ejemplo, si eres de México el código es 52; y si el teléfono es 1234567890, el enlace quedaría así: . No añadas el signo de . Cuando entres a la página, te preguntará si quieres enviar el mensaje. Pincha en el botón de enviar mensaje y se te abrirá la app. Ahora sólo escribe lo que quieras decir y listo.

No hay ciencia; es simplemente un truco útil que no sólo te ayudará, como dijimos más arriba, a enviarte mensajes a ti mismo; sino que también a bloquear personas en WhatsAppsin agregarlas a tu agenda. O a stalkearlas (seamos sinceros, pasa).