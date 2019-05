Es oficial que WhatsApp tendrá anuncios el próximo año: Así se verán

El momento que muchos temíamos cada día está más cerca de volverse una realidad: WhatsApp pronto dejará de ser libre de anuncios. Esta es parte de la estrategia de Facebook para monetizar la aplicación. Desde que la compañía de Zuckerberg compró el mensajero; este ha sido gratis para todos los usuarios. Así, ellos no estaban ganando nada. Y claro, eso debía cambiar en algún momento.

El mensajero verde tiene aproximadamente 1,500 millones de usuarios alrededor del mundo; aunque todos ellos pueden aprovechar el servicio sin pagar y sin ver anuncios. Sonaba demasiado hermoso para ser verdad.

Luego de muchas especulaciones; al fin supimos el día de ayer cómo se verán los anuncios dentro de la app. Durante el Facebook Marketing Summit 2019 de Rotterdam se dio un ejemplo de esto.

Ahora habrá una herramienta publicitaria que ayudará a que las compañías pongan anuncios en WhatsApp. Estos se verán únicamente en la sección de Estados; casi exacto como aparecen ya en Instagram y Facebook Stories.

And richer message formats for businesses pic.twitter.com/QWFJ2PVF7i

WhatsApp product catalog will be integrated with already existing Facebook’s catalog. #FMS19 pic.twitter.com/ORVaijuDsr

— Olivier Ponteville (@Olivier_Ptv) May 21, 2019