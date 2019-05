La obra musical de Volver al Futuro se estrenará en 2020

"Tal vez ustedes aún no estén listos para esto, pero a sus hijos les encantará."

Después de varios años en desarrollo tenemos que se ha confirmado el estreno de la obra musical basada en la clásica saga cinematográfica Volver al Futuro (vía EW).

Se menciona que desde 2012 había planes para este musical, incluso en 2014 se reveló que la obra debutaría en 2015, pero tras varios retrasos finalmente se ha concretado este proyecto que sin duda será atractivo para los fans de Marty McFly y compañía.

Back to the Future: The Musical será dirigida por John Rando y destaca que contará con la colaboración de tres piezas claves de la trilogía original, se trata del director Robert Zemeckis, el guionista Bob Gale y el compositor Alan Silvestri.

That's the power of love!

Esta adaptación contará con una nueva banda sonora a cargo de Alan Silvestri y Glen Ballard que se combinará con temas icónicos como "The Power of Love," "Johnny B Goode," "Earth Angel," y "Back in Time", y en el papel de Marty McFly estará el actor Olly Dobson que ya ha actuado en otras producciones de West End como Matilda y Bat Out of Hell.

Sobre este proyecto, Bob Gale comentó lo siguiente: "Bob Zemeckis y yo hemos estado tratando de poner en marcha este proyecto por años, pero las cosas buenas se llevan tiempo, y finalmente es el momento adecuado. Nuestro elenco es excepcional, las canciones son fantásticas, y el director John Rando está haciendo un trabajo sorprendente para garantizar que el show realmente capture la magia de la película. Estamos emocionados de poder volver a contar nuestra historia en el escenario de una manera completamente nueva, y estamos seguros de que los fanáticos de Volver al Futuro de todo el mundo compartirán nuestro entusiasmo. En palabras de Marty McFly, 'A sus hijos les encantará' – y también a ustedes y a sus padres."

La obra musical de Volver al Futuro se estrenará en febrero de 2020 y estará una temporada de 12 semanas en Manchester, y luego se trasladará a Londres.