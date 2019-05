Un estudio afirma que en el núcleo de la tierra existirían dos aleaciones liquidas totalmente diferentes

El estudio afirmó que aleaciones de hierro fundido que contienen oxígeno y silicio forman dos líquidos diferentes en condiciones similares a las del núcleo.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Yale en Estados Unidos han descubierto que las aleaciones de hierro, las cuales pueden estar formadas por oxigeno o silicio, pueden formar dos líquidos completamente diferentes cuando son expuestas a condiciones extremas.

Los expertos descubrieron que esta situación ocurre cuando el hierro es expuesto a condiciones similares a las que deben existir en el núcleo de la Tierra, donde la temperatura es tan alta que provocaría este llamativo cambio en el mineral.

El proceso fue denominado como "inmiscibilidad" y el estudio fue publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences el pasado 6 de mayo.

Estudio revelando secretos sobre el núcleo

Para la experta en geología encargada del estudio Sarah Arvenson "Logramos observar la inmiscibilidad de líquidos a menudo, como por ejemplo cuando el aceite y el vinagre se separan cuando los utilizamos como aderezos para una ensalada".

Este proceso ocurre porque los átomos están forzados a una inmensa presión en el núcleo de la Tierra, formando una llamativa fase líquida en donde las aleaciones de hierro se comporta bastante diferente a lo de costumbre.

Aunque ya se tenía conocimiento a la existencia de este proceso, ahora los expertos plantean que es más que posible que esto ocurra en el núcleo del planeta. La inmiscibilidad es un proceso que se forma gracias a la presión atmosférica y es por esto que los investigadores plantean que gran parte del interior del planeta sufre este proceso.

Las dos capas liquidas no se mezclan entre si, debido principalmente a la diferencia en la composición de cada una. Los líquidos resultantes se calientan a tal nivel debido a la presión generando que se convecten de forma diferente, haciendo que existan sustancias diferentes en la parte superior e inferior del núcleo.

Finalmente, los expertos señalan que su investigaciones presentan la primera observación seria sobre como funcionan los metales inmiscibles expuestos a condiciones extremas, demostrando que pueden resistir y adecuarse a condiciones tan inimaginables como las que deben producirse en el núcleo terrestre.