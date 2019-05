Uber abrió sus operaciones en la bolsa de Nueva York por debajo de las expectativas

Uber salió a la bolsa de Nueva York este viernes 10 de mayo, constituyendo un hito para una plataforma tecnológica y poniendo a la vanguardia sus papeles tal como lo hiciera anteriormente Alibaba y Facebook.

Las acciones se abrieron con US$ 42, lejos de la cifra de US$ 45 que se había pensado y propuesto inicialmente para la meta de recaudación que contempla 8,1 mil millones de dólares.

Uber a la fecha había recaudado $ 28.5 mil millones como una empresa privada de no menos de 166 patrocinadores diferentes.

Uber tiene 93 millones de consumidores activos en su plataforma (de 70 millones hace un año) y 17 millones de viajes por día a través de 700 ciudades en seis continentes.

$UBER The Uber drama Continues: Travis Kalanick — who built @Uber in his image and still sits on the board with an 8.6% stake in the company after being ousted almost two years ago — was not on the balcony to ring the Opening… https://t.co/aUKNKSkFd2 pic.twitter.com/R1h6kOli3d

— Silentmax (@silentmax) May 10, 2019