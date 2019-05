Trump y su Gobierno han creado un sitio web que permitirá a los usuarios denunciar posibles censuras en la Internet

El Presidente Donald Trump ha realizado fuertes acusaciones en contra de las redes sociales durante el último tiempo, señalando que pertenecen a la izquierda e están totalmente en contra de los conservadores.

Es por esto que, ahora desde el Gobierno quieren saber si los ciudadanos también piensan lo mismo que Trump, estrenando para esto un nuevo Sitio Web el cual permitirá a los usuarios realizar comentarios por si alguna de sus redes sociales han sido suspendida por motivos políticos.

El nuevo formulario en linea funciona a través de una serie de preguntas relacionadas con la censura, ya que según él, esta práctica esta siendo algo común en las redes sociales a día de hoy.

Dentro del formulario expuesto en el sitio web para que los usuarios puedan exponer sus molestias, aparecen las redes sociales de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram entre otras.

Para poder dejar tu comentario, el sitio tiene como exigencia mínima dejar tus datos personales, los cuales no serán expuestos y solo son quedarán para registro. Además, en el momento que quieras dejar un aviso sobre censura, podrás compartir una captura de pantalla y un enlace que vincule directamente a tus redes sociales.

The Trump Administration is fighting for free speech online.

No matter your views, if you suspect political bias has caused you to be censored or silenced online, we want to hear about it! https://t.co/9lc0cqUhuf pic.twitter.com/J8ICbx42dz

— The White House (@WhiteHouse) May 15, 2019