Trump denuncia supuesta censura después de bloqueo en redes sociales de polémicos personajes afines a él

Todo un problema surgió esta semana a raíz del bloqueo de las cuentas de varias redes sociales de un grupo de personajes de ultraderecha de Estados Unidos. El hecho despertó la ira del presidente Donald Trump, quien calificó el acto como "censura". Desde entonces la polémica está más viva que nunca.

Todo comenzó cuando Facebook le negó la entrada a sus servicios a seis personas en específico. Según la red social, todas y cada una habían infringido las reglas de la plataforma de una u otra manera. Sin embargo, todos tenían algo en común: los discursos de odio o violentos podían leerse a menudo en sus cuentas.

Entre los afectados está Louis Farrakhan, un activista religioso y líder de la organización Nación del Islam. A él se ha reprochado en varias ocasiones el manejar un discurso extremista y anti-semita. Otro con la misma acusación es Paul Nehlen, quien ha lanzado su candidatura (sin éxito) al congreso en 2016 y 2018. También fue afectado Alex Jones, un conspiracionista de ultraderecha que desde su página Infowars publica teorías y noticias falsas. La lista la completan Paul Joseph Watson (youtuber conservador), Milo Yiannopoulos (exredactor jefe de Breitbart News) y Laura Loomer (activista política).

Desde el pasado viernes Trump ha estado enviando mensajes de apoyo a todos estos personajes. Entre otras cosas, ha criticado a las redes sociales y las ha acusado de ser parcializadas y de estar censurando la libertad de expresión. Este es tan solo uno de sus mensajes:

No conforme con eso, también expresó su preocupación sobre cómo se está tratando a la población de su afinidad política en el país: "¡cada vez esto está peor para los conservadores en las redes sociales!". Por otro lado, también se quejó de Twitter por haber bloqueado la cuenta del actor James Wood.

I am continuing to monitor the censorship of AMERICAN CITIZENS on social media platforms. This is the United States of America — and we have what’s known as FREEDOM OF SPEECH! We are monitoring and watching, closely!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2019