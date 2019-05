Mira aquí el nuevo y épico trailer de Spiderman: Far From Home [SPOILERS DE AVENGERS: ENDGAME]

Estamos respirando fuerte.

Señoras y señores, se estrenó el nuevo trailer de Spiderman: Far From Home y les advertimos desde ya que contiene masivos, gigantescos y cruciales spoilers de Avengers: Endgame, así que si no han visto esa última película y no quieren un adelanto esencial en la trama, deje de leer y ver ahora ya.

El mismísimo Peter Parker nos advierte al inicio de esta pieza de tres minutos que la cosa se viene directamente tras los eventos de Endgame y es que, recordemos, este pequeño era el que tenía más apego con Iron Man.

Y sí, Tony Stark muere, nos quedamos sin ese superhéroe esencial, es ahí donde este escolar bueno para los chistes y que no cree mucho en él debe dar un paso adelante y ser el Avenger definitivo.

Al parecer este chico será el que tome el lugar de Iron Man y es por eso que vemos como toda la infraestructura y gente de Industrias Stark está a su disposición.

La película se lleva a cabo en Italia, donde seres de otros planetas amenazan el bienestar del mundo y nuestro nuevo y joven mandamás (?) toma las riendas del asunto, pero no sin dudar. De hecho, acabamos de aprender que no se puede negar un llamado de Nick Fury o las consecuencias pueden ser terribles.

Este filme se estrena el 2 de julio a nivel mundial y no podemos esperar. Marvel no da descanso.