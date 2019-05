Un hombre se burló de su vestido en Tinder y la tienda de ropa la contrató como modelo

El Internet está lleno de memes, gatitos, porno e incels/trolls gritando por unas migajas de atención, especialmente de mujeres. Y claro, la única forma en que la consiguen es molestando, acosando y criticando. Así lo comprobó Thea Lauryn Chippendale en Tinder. Hizo match con un sujeto, mismo que de pronto comenzó a ser poseído por el espíritu de la moda; provocando así una diarrea verbal (textual) sobre el vestido de la chica.

Thea buscaba en Tinder a algún chico con el que tuviera algo en común; aunque lo que encontró al hacer match George fue únicamente insultos y descalificaciones… por su vestido. Mismo que sobre decir, no tiene nada de malo. En la foto de perfil de Thea la vemos sonriendo y posando para la fotografía con un vestido rosa pálido.

Los mensajes que George le mandó a la chica son hostiles, groseros y sin sentido; por lo que ella subió las capturas de pantalla a Twitter acompañadas de la frase "men are trash". Y así es como todo este asunto se volvió viral.

Men are trash. (Included the pic he’s on about 🙃) pic.twitter.com/3pi6NHl0Oy

