La Tierra ha alcanzado niveles de CO2 en la atmósfera nunca antes vistos

En la Tierra se ha registrado un preocupante aumento de los niveles de Dióxido de Carbono registrando 415 partes por millón de este gas incoloro.

Los seres humanos hemos batido otro récord, pero uno bastante triste ya que en la Tierra por primera vez en la historia de la humanidad la cantidad de Dióxido de Carbono en la atmósfera ha superado niveles difíciles de creer.

En concreto, se registran un total de 415 partes por millón en el aire, cifras realmente altas y preocupantes las cuales pueden causar un daño ecológico irreversible para todo el planeta.

Los datos fueron entregados por los sensores del Observatorio de Mauna Loa, un centro de investigación perteneciente a la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica ubicado en la localidad de Hawai.

La Tierra en problemas

Según señalan los expertos, esta es la máxima cantidad de Dióxido de Carbono que ha existido en la atmósfera registrada en toda la historia de la humanidad, haciendo que la situación actual sea más que preocupante.

Para Eric Holthaus, reportero climático "Esta es la primera vez en toda la historia humana que la atmósfera de nuestro planeta ha tenido esta alta cantidad de CO2", enfatizando que el daño que estamos causando los humanos a nuestro propio hogar es irreversible.

Esta situación según los expertos puede causar daños irreversibles en el planeta si no se detiene. Incluso existen muchos científicos que afirman que si no se hace nada por detener esta situación hasta antes del 2030 luego de esa fecha ya no existirá vuelta atrás.

Si a toda esta terrible situación le sumamos que hace solo unos días fue revelada una nueva lista de animales en peligro de extinción donde al menos 1 millón de especies se encuentran en peligro debido principalmente a la actividad humana en general.

Los gases de efecto invernadero contribuyen para que el planeta pueda mantener su temperatura y con esto hacer perdurar la vida, pero su constante aumento sin control puede causar todo el ecosistema en un corto plazo de tiempo.

Finalmente, los efectos son perjudiciales para todos, ya que el aumento de estos gases desequilibran el presupuesto energético de la Tierra y con esto atrapan calor adicional elevando considerablemente la temperatura promedio del planeta, causando derretimiento de hielos y la desaparición de especies.