Square Enix revelará más detalles de The Avengers Project en E3 2019

Finalmente conoceremos más información de este misterioso título desarrollado por Crystal Dynamics.

Square Enix y Marvel han anunciado que revelarán los detalles de The Avengers Project durante el evento de Square Enix en E3 2019 que se llevará a cabo el lunes 10 de junio a las 8:00 PM de la Ciudad de México / 9:00 PM de Santiago de Chile.

Por si no están al tanto, The Avengers Project fue anunciado en enero de 2017 pero desde entonces no se ha revelado información al respecto y solo hemos tenido el breve teaser que pueden ver arriba y algunos rumores.

Marvel's Avengers

En el anuncio en redes sociales se refieren a este misterioso título como Marvel's Avengers, así que probablemente será el nombre con el que se le conocerá cuando llegue al mercado.

Este esperado juego está en manos de Crystal Dynamics que se reforzó con algunos veteranos de la industria, y de acuerdo con reportes llegará en la segunda mitad de 2020 para PC y consolas de actual generación, aunque se dice que también podría llegar en versión para los sistemas de nueva generación.