Tesla quiere ayuda a mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México

En vista de que los niveles de contaminación en la Ciudad de México hacen que el aire sea de mala calidad, Tesla busca ayudar a a limpiarlo con tecnología.

El aire que se respira en la Ciudad de México deja mucho que desear. Ya que mas constante de lo que deberíamos, tenemos contingencias ambientales. Pero afortunadamente, parece que Tesla quiere ayudar a que el aire en la CDMX sea mucho más respirable.

Tecnología de punta en la CDMX

La manera en que la compañía Tesla busca ayudar a que los niveles de contaminación se reduzcan en la CDMX es bastante simple. Quieren implementar e incentivar el usar de fuentes de energía renovables y no contaminantes. Todo lo contrario a lo que busca el gobierno de México.

Estamos hablando de paneles solares, fuentes de almacenamiento de esta energía solar y vehículos que tengan cero emisiones. Así como modernizar vehículos de transporte y de carga al volverlos totalmente eléctricos.

Uno de los ejes principales de Tesla, y lo ha dicho Elon Musk, es el diseño. Se trabaja bajo la enmienda de fabricar el mejor auto, el mejor panel solar, sin necesidad de que el usuario tenga que sacrificar cierta estética en su auto o casa por ser amigable con el ambiente, con cero emisiones. Creemos que el diseño puede hacer que el aire de la Ciudad de México esté limpio.

Dijo Javier Verdura, durante el evento de What Design Can Do en la Ciudad de México, quien es el Director de Producción de Tesla. De hecho, lo que buscan es que por medio de practicas que no afectan en nada la vida diaria, todos podamos ayudar a mejorarla.

Debemos considerar que el diseño debe tener un impacto social y en el ambiente. Y ahora, para la creación de este tipo de soluciones existen nuevas formas de financiamiento como el crowdfunding.

Dijo Alice Rawsthorn, periodista del Ne York Times. Sinceramente, sabiendo que cuando los mexicanos se empeñan en ayudarse entre ellos, las cosas salen bien. No me sorprendería que si todos cooperamos, podamos disminuir considerablemente los niveles de contaminación en la ciudad. Ahora solo falta ver como se logra hacer que todos trabajen en conjunto.