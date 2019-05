Terminator: Dark Fate muestra su tráiler oficial y nos regresa un poco la fe

Qué difícil ha sido mantenerse como fan de la saga de Terminator durante la última década. Cada película ha sido más decepcionante que la anterior y a esta altura pocos creen que pueda cambiarse esa tendencia.

Pero los chicos de Paramount Pictures se han mostrado determinados a cambiar esa trayectoria. Y al parecer harán lo que sea necesario para lograrlo con Terminator: Dark Fate.

Hace unas horas liberaron el primer póster oficial de la cinta a través de su cuenta oficial de Twitter. Revisitando al entrañable personaje de Sarah Connor y el Día del juicio.

Welcome to the day after Judgment Day. Check out the official poster for #TerminatorDarkFate. Teaser trailer tomorrow. pic.twitter.com/dXeAwYrsAi

— Terminator: Dark Fate (@Terminator) May 22, 2019