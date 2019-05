Telegram lleva más de una hora caído en el continente americano

El avioncito de papel ya no vuela, Telegram está caído y junto con ellos nuestros corazones de fanáticos de la aplicación.

Hace más de una hora que la aplicación de mensajería dejó de funcionar y desde sus redes oficiales aclaran que es en América (el continente, el país es Estados Unidos, amigos).

Our users in the Americas are currently experiencing connection issues. Our engineers are working on resolving this.

— Telegram Messenger (@telegram) May 16, 2019