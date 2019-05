¿Qué tarjeta gráfica necesita mi PC este 2019? [FW Guía]

Aunque estés renovando o armando un computador nuevo: si todavía no te decides por una, te tenemos la solución.

Sin lugar a dudas, una de las piezas que requiere el mayor nivel de inversión en un computador es la tarjeta gráfica. Sin ella, es imposible sacarle todo el partido que queremos a un equipo nuevo: nos quedamos sin juegos, sin 3D y sin realidad virtual, y probablemente atrapados con los gráficos integrados de la CPU o del chipset.

De un tiempo a esta parte, los entusiastas del armado se han dado cuenta que el panorama ha cambiado ostensiblemente: las tarjetas gráficas duales ya no son la moda -tanto SLI como CrossFire van en bajada- y hoy por hoy hay tantos modelos que cuesta un mundo seguirles el rastro, en especial teniendo en cuenta que las barreras entre arquitecturas también son cosa del pasado.

Asimismo, con nuevos monitores y tecnologías, como los 144 Hz, se hace necesario entender qué tarjeta gráfica es ideal para cada configuración. Eso sin contar el precio, el que puede ser determinante para saber si adquirir otras piezas de mejor o peor calidad.

¿Qué tarjeta gráfica nos conviene entonces?

Algunas consideraciones iniciales

La tarjeta de video debería ser reflejo de la configuración final. Si no has comprado un monitor todavía, piensa muy bien antes de elegir una GPU. Las líneas nuevas de monitores son compatibles con ciertas tecnologías que igualan la tasa de refresco de los gráficos -AMD FreeSync, Nvidia G-Sync- y en ese caso, más te vale ir por una GPU que corresponda. Lo mismo con la resolución: no vale la pena gastarse la vida en una 2080 Ti -la campeona en juegos 4K- si vas a usar un monitor Full HD.

¿En qué me tengo que fijar al comprar una?

La cantidad de memoria: Imposible no pasarlo por alto. Siendo realistas, los 2 GB de memoria gráfica ya son cosa del pasado: 3 o 4 GB son el estándar para tener juegos en 1080p, con buenos gráficos y a estables 60 cuadros por segundo. De ahí en adelante es una cuestión de resolución: 6 GB pueden ser buenos para 1440p o la mayoría del VR, pero 8 GB -y más- es el punto perfecto si tu intención es llegar al 4K.

Velocidad de reloj: Es sabido que distintos fabricantes (MSI, Gigabyte, Asus, Zotac) tienen tarjetas gráficas con la misma GPU (por ejemplo, una GTX 166o Ti). Lo que muchos no saben es que hay diferencias pequeñas en la velocidad de reloj, y muchas pueden estar ligeramente overclockeadas, usualmente a un precio muy parecido, lo que nos conviene.

Velocidad de memoria / ancho de banda: parecido al anterior, ya que memoria más rápida puede hacer que una tarjeta con la misma GPU que otra, sea más rápida. Más es mejor.

El TDP, o Thermal Design Power: Dicho número, usualmente expresado en watts, es la medida de la máxima cantidad de 'calor' generada por un componente electrónico; en sencillos términos y para no darnos tantas vueltas, equivale a la cantidad máxima de energía requerida por la GPU. Esto es importante porque las fuentes de poder entregan una cantidad máxima de watts de salida, por lo que tu equipo se quedará sin corriente en caso que la tarjeta gráfica se lleve toda la energía.

El otro componente clave de un PC que tiene usualmente un TDP alto es la CPU: es necesario comparar ambos números y comprar una fuente que entregue la energía suficiente.

Los conectores: Muy relativo al anterior. El slot PCIe sólo puede entregar un máximo de 75W, por lo que muchas tarjetas gráficas requieren conectores especiales de 6 y 8 pines, e incluso pueden tener ambos o combinaciones de uno y otro. Si tu fuente no tiene dichos conectores, tendrás que cambiarla o comprar adaptadores.

Las GPU de referencia vs. las fabricadas de manera externa: si bien me extenderé sobre esto en un próximo artículo, bien vale dejarlo en claro. Las tarjetas de referencia -a veces también llamadas "vainilla" o "Founders Edition" son casi siempre más baratas, pero no tienen el sello de cada fabricante que licencia dicha GPU. Además, no son tan sencillas de encontrar, y la mayoría de nosotros optará por opciones que vayan de la mano con cada fabricante.

Por ejemplo, una placa madre Asus tiene ciertas ventajas con una GPU fabricada por Asus, manteniendo todo en el ecosistema de la marca; en muchos casos esto va de la mano con detalles como la iluminación, performance, ancho de banda disponible, compatibilidad e incluso estilo. Hay que poner atención y ver qué es más conveniente o necesario al final del día.

Casos de uso y recomendaciones

Por supuesto, a gustos los colores: de aquí en adelante recomendamos las mejores opciones para cada caso.

Armado barato: Radeon RX 560

La opción que representa la mejor relación precio / calidad para nosotros tiene que ser la Radeon RX 560: por un precio bastante accesible, y en una gran variedad de configuraciones, te llevas una tarjeta capaz de gaming en 1080p sin mayores complicaciones y con pocos compromisos. Lo sabemos, no es una GPU nueva; pero los modelos que están en el mercado latinoamericano son sólidos y han bajado ostensiblemente de precio.

Una opción a considerar si no hay tanto presupuesto para modelos más nuevos, y más caros.

Armado potente: Geforce GTX 1660

Hace un par de meses, NVIDIA nos sorprendió con una tarjeta barata y extremadamente funcional: la GTX 1660. Tiene todo lo que esperaríamos de una GTX, a un precio muchísimo menor, y con un rendimiento que es incluso comparable a las 1070 de la generación anterior, lo que la hace un contendiente más sólido en términos de vida útil.

La GTX 1660 llegó -al menos a Chile- en una multitud de sabores bastante grande, y no debería ser tan difícil elegir a la espera de una oferta conveniente. Mi recomendación es alejarse de su hermana grande, la 1660 Ti: si bien es mucho más rápida, en algunos casos le dobla el precio, y por una mejora no tan sustancial. Distinto será cuando la Ti baje de precio, lo que también es una opción.

Armado VR: Geforce RTX 2070

Nos acercamos al terreno de las bestias: la RTX 2070 es todo lo que podemos esperar de una tarjeta compatible con VR y más. Soporte sólido para los 90 Hz necesarios para la mayoría de los headsets en el mercado, además de una gran compatibilidad con altas resoluciones, la hacen una excelente compañera a un casco Oculus Rift o HTC Vive.

Además, muchas de las tarjetas que tienen dicha GPU usualmente tienen un puerto VirtualLink o HDMI "VR friendly", lo que facilita las conexiones entre casco y gráficos.

Armado 4K: Geforce RTX 2080 Ti

Si bien la 2070 es capaz de soportar 4K, lo hace con ciertos compromisos en resolución de texturas. La RTX 2080 Ti lanza esos compromisos por la ventana: en configuraciones que usualmente tienen de 10 a 12 GB de memoria y relojes efectivos de hasta 14 mil MHz, este monstruo de NVIDIA soporta todo lo que le tiren encima, en particular 4K con texturas en alta resolución.

Sin embargo, todavía tiene un problema muy serio: el precio. Cada tarjeta gráfica está avaluada comúnmente en lo que necesitas de pie para comprar un vehículo, lo que las convierte en opciones poco atractivas en principio. De todos modos, si llegas a encontrar una 2080 Ti en oferta, que no te quepa duda: te acompañará por muchos años más.

¿Preguntas, consideraciones o nuevas alternativas? Dejarlas en los comentarios.