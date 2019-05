Esto es todo lo que se anunció en el Nintendo Direct de Super Mario Maker 2

Incluyendo el modo historia, el modo multijugador en línea y mucho más.

Esta tarde se llevó a cabo un nuevo Nintendo Direct donde la compañía japonesa reveló información de Super Mario Maker 2, incluyendo detalles sobre las nuevas herramientas, el nuevo modo historia, el modo multijugador en línea y mucho más.

En la parte de arriba pueden ver el video completo de la presentación con subtítulos en español, y a continuación tienen la información más importante:

Modo historia

La novedad más destacada que se anunció fue el modo Historia, donde Mario deberá completar más de 100 niveles originales creados por Nintendo para reconstruir el Castillo de Peach. Esto se logrará obteniendo monedas al pasar los comentados niveles que fueron diseñados para que los usuarios conozcan todas las cosas que se pueden lograr con las nuevas herramientas.

Multijugador

Dentro del menú se encontrará un hub donde se podrán compartir los niveles, pero lo mejor es que finalmente será posible jugar con otras personas gracias al modo multijguador.

De esta manera podremos jugar en línea o en modo local en modo Versus donde 4 usuarios se enfrentarán, o el modo Cooperativo donde los jugadores tendrán que colaborar para completar los escenarios.

A dejar volar la creatividad

Un detalle interesante de esta nueva entrega es que permitirá crear en el estilo de Super Mario 3D World, por lo que permitirá hacer cosas diferentes a los otros juegos como el uso de Cat Mario para trepar por las paredes, las tuberías transparentes y mucho más.

Cupones para Nintendo Switch

Nintendo también anunció una oferta por tiempo limitado en Cupones para Juegos de Nintendo Switch, donde hasta el 31 de julio los usuarios con suscripción a Nintendo Switch Online podrán comprar dos cupones por USD $99.99 y canjearlos por juegos elegibles en formato digital en Nintendo.com o en Nintendo eShop. Se menciona que es posible pre-comprar Super Mario Maker 2 con un cupón, y usar el otro para otro título como Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Odyssey, Yoshi’s Crafted World, o The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Super Mario Maker 2 se pondrá disponible el 28 de junio en exclusiva para Nintendo Switch.

Por su parte, el Nintendo Direct de E3 2019 se llevará a cabo el martes 11 de junio a las 11:00 AM de la Ciudad de México / 12:00 PM de Santiago de Chile.