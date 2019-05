Stranger Things trae de vuelta la terrible New Coke

Stranger Things y su tercera temporada es probablemente una de las producciones más esperadas del año. Así que las grandes marcas no podían dejar pasar la oportunidad para hacer algo de dinero.

Eso es justamente lo que está sucediendo con la gente de Coca-Cola. Que aprovechando la nostalgia retro ha decidido volver a lanzar su tan criticada New Coke.

Según reportan los colegas de Variety, Netflix y la popular marca de soda han firmado un acuerdo comercial para relanzar por una temporada limitada la New Coke con el estreno de Stranger Things.

Esta versión de la bebida se supone que sería el relevo definitivo de la Coca-Cola que todos conocemos y amamos.

Pero en fue un fiasco absoluto que hizo que la compañía la enterrara en su bóveda de la vergüenza. Hay decenas de ensayos completos sobre el asunto y hasta una entrada de Wikipedia.

Sin embargo, la trama de la tercera temporada de Stranger Things sucede en el año de 1985. Justo el mismo en el que fue lanzada la New Coke, que inició como una gran sensación entre la gente para terminar como un absoluto fracaso.

Así que la compañía no ha perdido la oportunidad de explotar la nostalgia por lo que nunca se vivió y resucitar su producto fallido.

Everyone: I don’t think Stranger Things can get any more 80’s.

Stranger Things: Hold my New Coke… #StrangerThings3 #Enjoy pic.twitter.com/xnCGY1dkrQ

— Coca-Cola (@CocaCola) May 21, 2019