Stephen King predice el final de Game of Thrones en su Twitter

El amo del terror es un gran fan de Game of Thrones y está muy seguro sobre cuál será el final.

El cuarto episodio de la temporada final de Game of Thrones tuvo los francos tintes de una telenovela tirada al drama inmediato. Eso mantiene un poco en la incertidumbre a los fans.

Pero la promesa es que los últimos dos capítulos serían espectaculares; y nos acercamos al momento inevitable de la muerte de varios personajes. Esto al parecer tiene muy emocionado a Stephen King.

Ya que el reconocido autor de best sellers tomó por asalto su propia cuenta de Twitter para empezar a compartirle al mundo su predicción sobre el final de Game of Thrones:

Suppose–just suppose, now–that Jon and Dani BOTH died (along with Cersei, of course). Suppose–just suppose–that a certain little man with a big heart ended up sitting on the Iron Throne? — Stephen King (@StephenKing) May 6, 2019

Of course for years some people have told me I don't know how to end a story. I call bullshit on that, but everyone has an opinion.

🙂 — Stephen King (@StephenKing) May 6, 2019

Supongamos, sólo supongamos, ahora que Jon y Dani AMBOS mueren (junto con Cersei, por supuesto). Supongamos, sólo supongamos, que un cierto hombrecito con un gran corazón termina sentado en el Trono de Hierro.

Por lo publicado podemos concluir que el personaje favorito de Stephen King es Tyrion Lannister. Y que para él sólo existe un único desenlace factible: que el enano sobreviva a todos para ser el rey supremo.

Ese par de tuits alborotaron a los fans de su obra y los de la serie. Lo que detonó un montón de reacciones y respuestas, tanto de respaldo como de debate.

That would be good, but man, Sansa is COLD. https://t.co/EjN69pUwYS — Stephen King (@StephenKing) May 6, 2019

En la mayoría el consenso es que Cersei debe morir. Pero antes de que eso sucede un montón de personajes morirían.

Los fans más aguerridos de Game of Thrones saben perfectamente que Tyrion es el favorito de George RR Martin. Lo cuál sólo lo convierte en un candidato hasta arriba de la lista para terminar muerto.

La expectativa en torno al siguiente episodio de la serie es bastante elevado. Emilia Clarke no hace mucho aseguró que ese es en realidad el más brutal de toda la temporada.

Eso, visto en perspectiva, no sería tan difícil de lograr. Pero tal vez sea lo que por fin redima esta recta final de Game of Thrones.