Productores de Star Wars: Rise of the Skywalker hablaron sobre el particular enfoque que está teniendo el final de la saga

J.J. Abrams y Kathleen Kennedy comentaron, entre otras cosas, que Star Wars se diferenciaría del modelo de las películas de Marvel.

Star Wars está en su recta final. Con el lanzamiento de The Rise of Skywalker en diciembre de este año, no solo se le dará un final a la trilogía de películas actual, sino también a la trilogía de trilogías. Es decir, todas las aventuras en torno al equilibrio de la fuerza finalmente tendrán una conclusión después de la primera vez que las disfrutamos en 1977 con Episode IV: A New Hope.

En medio de este contexto el público está ansioso por ver en qué termina esta historia. Sin embargo, es bien sabido que la trilogía de secuelas ha sido duramente criticada por los seguidores más antiguos de la saga. Eso sí, no todas las críticas se han centrado en los mismos aspectos. Por un lado, hay quienes se quejan de que The Force Awakens fue prácticamente el mismo argumento del episodio IV, mientras que otros no le hallaron sentido alguno a The Last Jedi.

Por lo tanto, es fundamental que The Rise of Skywalker haga un buen cierre. Con esto, el público podría quedar satisfecho y recordar con nostalgia los buenos momentos que les dio Star Wars. Precisamente fue esto lo que se habló en una entrevista reciente realizada por Vanity Fair. En ella se habla con el director del proyecto, J.J. Abrams y la productora Kathleen Kennedy sobre la película que está próxima a estrenar.

En la entrevista Abrams admitió que su trabajo en The Force Awakens no se centró en lograr la película que él quería hacer. En cambio, sus esfuerzos tuvieron como meta en crear lo que una película de Star Wars debería ser. Por eso seguramente vimos una linea argumental muy similar a la primera trilogía.

No obstante, Abrams admitió que esta vez iba a ser algo distinto. Según él, la nueva película tomará un rumbo propio por fuera de lo que hemos visto:

"Me sentí un poco más renegado. Para mi fue como…"A la mierda, voy a hacer lo que se siente bien porque así es, no porque se adhiera a algo" (…) Esta trilogía trata sobre esta generación joven, esta nueva generación, que tiene que lidiar con toda la deuda que ha llegado antes. Son los pecados del padre, y la sabiduría y los logros de aquellos que hicieron grandes cosas, pero también los que cometieron atrocidades, y la idea de que este grupo se enfrenta a este mal indescriptible ¿están preparados? ¿Están listos? ¿Qué han aprendido de antes? Es menos sobre la grandeza. Se trata menos de restaurar una vejez. Es más sobre preservar un sentido de libertad y no ser uno de los oprimidos ".

¿Podremos esperar algo bueno de esta repentina rebelión de Abrams? Ojalá que sí.

El Episodio IX de Star Wars: The Rise of Skywalker revela su nombre y lanza su primer tráiler La Star Wars Celebration nos regala el nombre final de Episodio IX: The Rise of Skywalker.

Diferenciándose de Marvel

Por otro lado, Kennedy habló sobre lo que muchos seguidores se han estado preguntando: el por qué Disney no ha querido explotar al máximo Star Wars así como hace con el Universo Cinematográfico de Marvel. Para ella, la compañía ha sido muy respetuosa sobre el manejo que se le ha dado a esta saga en particular. Admite que si bien Disney quiere sacar provecho, no quiere terminar perdiendo el apoyo del público:

Creo que Disney es muy respetuosa con lo que es esto, y desde el principio hablamos sobre la fragilidad de esta forma de narración. Esto es algo que significa tanto para los fanáticos que no se puede convertir en algún tipo de fábrica. Ni siquiera puedes hacer lo que Marvel hace, donde eligen personajes y construyen nuevas franquicias alrededor de esos personajes. Esto necesita evolucionar de manera diferente ".

Básicamente, no quieren perder el apoyo de los seguidores de Star Wars al sobreexplotar la saga. No obstante, habría que ver qué tanto éxito tendría Rise of the Skywalker y si esto motiva a que Disney quiera seguir lanzando producciones basadas en Star Wars en un futuro.