Star Wars Day: Los grandes personajes olvidados de la trilogía original

¿Recuerdas al General Veers, o al gran Labria de la taberna de Mos Easly?. Te presentamos esta galería de personajes "B" de Star Wars.

Star Wars celebra este sábado 4 de mayo otro día especial. Y para recordar a todos los fanáticos de la saga, quisimos reunir en este post a todos aquellos personajes olvidados de la trilogía original desde 1977 a 1983, o sea, que hicieron apariciones en "A New Hope", "The Empire Strikes Back" y "The Return of the jedi".

Pero la característica de estos personajes, es que son secundarios o muy secundarios en su gran mayoría y que siguieron vivos o presumiblemente lo están después de "El Regreso del Jedi" y que nunca más aparecieron en las películas de la saga.

Veamos este bestiario impresionante de grandes olvidados de Star Wars.

Los secundarios olvidados de Star Wars

Bib Fortuna: Es de la especia Twi'lek y era la mano derecha de Jabba de Hutt en su palacio. Era su consiglieri y apareció en el episodio VI.

Boshek: Piloto y contrabandista coreliano que presentó a Chewbacca con Obi Wan Kenobi en el episodio IV en la cantina de Mos Eisley.

Capitan Needa Capitán a cargo de "El Vengador". Nave que peleó en la batalla de Hoth y que luego fue a la caza del Halcón Milenario en el campo de asteroides, perdiéndolo de vista y debiendo dar explicaciones a Darth Vader.

Derek Hobbie Klivian Piloto de la fuerza rebelde que peleó en la Batalla de Hoth flanqueando a Luke Skywalker.

Figrin D'An fue el rockero líder de la banda de todos los Bith "The Modal Nodes". Su hábil interpretación de Kloo Horn para la banda le valió el apodo de "Fiery" Figrin. Al tocar su melodía más reconocible en la cantina de Mos Eisley, fueron interrumpidos brevemente cuando Obi-Wan Kenobi atacó a Ponda Boba y al Dr. Cornelius Evazan.

General Riekkan: Veterano de las Guerras Clon, cansado de la batalla, Carlist Rieekan sirvió a la Alianza en su lucha contra el Imperio, al mando de las fuerzas rebeldes en Hoth. Rieekan era un nativo de Alderaan.

General Tagge: Nacido en la riqueza y privilegio de Tepasi, el general Cassio Tagge se desempeñó como jefe de operaciones militares a bordo de la primera Estrella de la Muerte. Tagge no estaba a bordo de la Estrella de la Muerte cuando explotó sobre Yavin; Reconociendo que Tagge había estado en lo cierto acerca de la amenaza rebelde, el Emperador lo promovió a Gran General y lo puso a cargo de los militares imperiales.

General Veers: el general Veers lideró el asalto Imperial en Hoth, marchó con sus caminantes AT-AT a través de las planicies congeladas del planeta y destruyó los generadores masivos que alimentan el escudo protector de energía de la base Rebelde.

Jan Dodona: El general Jan Dodonna se desempeña como líder militar de la base rebelde en Yavin 4.

Joh Jowza: Un Yuzzum peludo con una gran presencia en el escenario y una voz aún más grande, Joh Yowza a veces cantaba con la Banda Max Rebo. Aparece en "El Regreso del Jedi".

Lobot: Lobot, el ayudante de Calrissian y el oficial de enlace de computadoras de Cloud City. Lobot es un hombre humano con un dispositivo brillante que mejora el cerebro que se encuentra alrededor de la parte posterior de su cráneo y que le permitió contactar directamente con la computadora central de la ciudad.

Major Bren Derlin: Un oficial rebelde con bigotes, Bren Derlin, provenía de Tiisheraan. Fue nombrado jefe de seguridad en la Base Echo de Hoth. Sobrevivió a la batalla de Hoth y lideró una unidad terrestre rebelde durante la batalla de Endor.

Malakili: Malakili, un humano corpulento, se ocupó de la colección de mascotas de Jabba el Hutt, incluido el preciado Rancor mascota del gángster galáctico. Se sorprendió cuando Luke Skywalker mató a su monstruoso amigo y lloró por su desaparición.

Moff Jerjerrod: Tiaan Jerjerrod era responsable de supervisar la construcción de la segunda Estrella de la Muerte sobre la luna de bosque de Endor.

Momaw Nadon: Un exiliado del planeta Ithor, Momaw Nadon fue un simpatizante rebelde que cultivó un jardín escondido en las montañas al sur de Mos Eisley. Nadon estaba en la cantina Mos Eisley cuando Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi llegaron en busca de un piloto que pudiera llevarlos a Alderaan sin atraer la atención imperial.

Paploo: Un experto Ewok scout, Paploo se unió a sus amigos Wicket y Teebo para guiar al equipo de comandos de los rebeldes de Han Solo al sitio del generador de escudo que protege a la Estrella de la Muerte en órbita.

Ponda Baba: Ponda Baba, una corpulenta matona de Aqualish, traficaba especias para Jabba el Hutt junto a su amigo el Dr. Cornelius Evazan, un ex cirujano asesino que había rescatado de un cazarrecompensas. Ponda fue una de las barflies alienígenas que escaparon del calor de los soles gemelos de Tatooine cuando Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi visitaron la cantina de Mos Eisley.

Salacious Crumb: Un lagarto-mono Kowakian con una risa chillona, ​​Salacious Crumb se sentó en el estrado de Jabba, robando trozos de comida e imitando al Hutt, sus cortesanos y visitantes.

Teebo: Un explorador Ewok, Teebo lideró la partida de caza que capturó a Han Solo, Chewbacca, Luke Skywalker, C-3PO y R2-D2 en una red.

Wedge Antilles: Es quizás el héroe de Rogue Scuadron más ignorado de la saga. Un sobreviviente de toda la trilogía original. Un joven piloto rebelde de Corellia, Wedge Antilles, sobrevivió al ataque de la primera Estrella de la Muerte para convertirse en un respetado veterano del Escuadrón Pícaro. Pilotó a un snowspeeder en la defensa de Echo Base en Hoth, y lideró al Escuadrón Rojo en el ataque rebelde en la segunda Estrella de la Muerte sobre Endor. En la vida real es tío de Ewan Mcgregor, el Obi Wan Kenobi joven.

Wickett Warrick: Wicket W. Warrick fue el joven y valiente Ewok que voluntariamente se unió a la Rebelión y ayudó en la batalla contra el Imperio en la luna de bosque de Endor.

Wuher: El cantinero de Mos Eisley, así de simple.

Kardue'sai'Malloc aka Labria: hombre devaroniano que era un patrón de la Cantina de Chalmun en Tatooine poco antes de la Batalla de Yavin . Kardue'sai'Malloc fue un cruel capitán de ejército en su planeta natal, Devaron, quien cometió delitos mortales. Huyó de su malvado pasado y una de las más altas recompensas de la galaxia y vivió bajo el alias de Labria en Mos Eisley en Tatooine. , donde intentó pasar como informante importante . Era, en verdad, un espía terrible .