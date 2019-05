Confirman que la próxima película de Star Wars estará en manos de los creadores de Game of Thrones

La cinta producida por David Benioff y D.B. Weiss se estrenará en 2022.

Bob Iger, Presidente de Walt Disney Company, confirmó durante su discurso en la cumbre de MoffetNathanson Media & Communications que la próxima película de Star Wars después de The Rise of Skywalker estará en manos de David Benioff y D.B. Weiss, creadores de la popular serie Game of Thrones de HBO (vía Gizmodo).

El ejecutivo comentó que esta película se estrenará en las salas de cine en 2022, señalando que la espera de tres años es la cantidad de tiempo adecuada para tomarse un respiro y agarrar fuerza.

Hemos llegado a un acuerdo con David Benioff y D.B Weiss, que son famosos gracias a Game of Thrones, y la siguiente película que lanzaremos será de ellos. Y no diremos más al respecto. Hemos pensado que sería inteligente para nosotros tomarnos una pausa mientras pensamos en lo que viene. No es que vayamos a esperar hasta el estreno de The Rise of Skywalker para comenzar a planearlo, en realidad ya estamos trabajando duro en ello. La conclusión a la que llegamos fue que tres años era la cantidad de tiempo adecuada no solo para tomarnos un respiro y coger fuerzas, sino también para prepararnos para el lanzamiento de la próxima película.

Películas de Star Wars en 2022, 2024 y 2026

La semana pasada se anunció que las tres siguientes películas de Star Wars después de The Rise of Skywalker se estrenarán en 2022, 2024 y 2026, y aunque el año pasado se había mencionado que Weiss y Benioff escribirían y producirían una nueva trilogía, en esta ocasión solo se habló en singular, por lo que no sabemos con seguridad si el dúo solo hará una película o estarán detrás de la nueva saga completa.

Así que aún hay mucho Star Wars en el futuro, ya que además de estas películas sabemos que Disney está preparando dos series para estrenar en Disney+, su nueva plataforma de streaming.

Por su parte, Game of Thrones está en su etapa final ya que el próximo domingo 19 de mayo se transmitirá el episodio final.