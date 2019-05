Viuda de la estrella de Star Trek Leonard Nimoy confesó que el actor pidió ayuda para acabar con su vida

La enfermedad de Leonard Nimoy (Spock en Star Trek) impedía que el pudiera respirar con normalidad, lo que empeoró mucho su calidad de vida.

Probablemente una de las caras más reconocibles de la mundialmente famosa Star Trek es Leonard Nimoy, mejor conocido como "Spock". El personaje junto a su llamativo gesto con la mano se convirtió en todo un ícono de la serie que ha durado décadas conquistando la pantalla chica de sus fanáticos.

Nimoy dedicó casi toda su vida a Star Trek bien haciendo su papel como actor o como director de alguna de sus películas. Sin embargo, al mismo tiempo que llevaba a cabo sus proyectos, Nimoy continuaba con su costumbre de fumar muy a menudo. Su hábito le duro mucho tiempo, y a pesar de que hace más de 30 años hubiera dejado de lado el tabaco, eso no le impidió desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Se sabe que esta enfermedad se desarrolla entre un 20 a 25% de los fumadores habituales. Se trata de una obstrucción de las vías respiratorias que reduce la capacidad respiratoria con los años. En etapas avanzadas quien la sufre puede llegar a sentir que no puede respirar y se está ahogando.

Esto es precisamente lo que le pasó a Nimoy. Hace unos cuantos años el actor fue visto en silla de ruedas y en mal estado a causa del EPOC. Poco después se confirmó su muerte el 27 de febrero de 2015 a la edad de 83 años.

Por los síntomas se sabe que el EPOC genera unas condiciones de vida muy duras. Sin embargo, recientemente Susan Bay, viuda de Nimoy, habló sobre la traumática experiencia de su difunto esposo. En la entrevista confirmó que la estrella de Star Trek estaba sufriendo tanto que pidió acabar con su vida.

Una muerte digna

Hablando con Inside Edition, Susan Bay habló de la difícil vida que tenía Leonard Nimoy:

"No puedes respirar. Al final él apenas podía hacer nada. No podía salir. Para que él vaya del estacionamiento al cine, era algo inimaginable".

A causa del grave daño a sus pulmones, era muy difícil para Nimoy desplazarse o realizar cualquier actividad cotidiana. Finalmente, después de tanto luchar, el actor decidió que era tiempo de morir, según el relato de Bay. Tal y como continúa en su confesión, él se negaba a seguir pasando el resto de sus años en una silla de ruedas. Por lo tanto, le pidió a sus enfermeras a que le ayudaran a acabar con su vida:

Ellas le agregaron un poco más de morfina durante ese periodo. Estaba en una situación tan comprometida que no tardó mucho. Leonard creía en la muerte con dignidad".

Parece que los últimos días de Nimoy no fueron para nada agradables. No obstante, por más que su esposa no quisiera que él se fuera, ambos creían en la idea de la muerte con dignidad. Así fue, y ahora utilizando el nombre de su esposo, Bay se dedica a hacer campaña en contra del tabaquismo.