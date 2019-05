Esta útil aplicación te permitirá salvarte de los spoilers que infectan las redes sociales

La aplicación "Spoilers Blocker" te ayudará a tener más cuidado cuando navegues por las redes sociales y no te hayas visto una serie o película aún.

Si tardaste unos cuantos días en verte Avengers: Endgame o el último capítulo de Game of Thrones, sabrás que entrar a las redes sociales es como tratar de cruzar un campo minado. En otras palabras, será muy difícil para ti poder pasar el tiempo sin toparte con spoilers provenientes de la gente que sí vio ambas producciones el pasado fin de semana.

Los spoilers han existido desde tenemos la oportunidad de ir a una sala de cine. En ese entonces había que confiar que nuestro círculo social no fuera tan desconsiderado de contarnos algo que no hemos visto. Sin embargo, ahora nuestra frecuente presencia en las redes sociales ha hecho más difícil no recibir al menos un detalle no solicitado de una película.

Si creías que tenías que conformarte a no volver a visitar las redes sociales, reconsidéralo. La razón es que puedes acudir a una aplicación para evitar que te cuenten una serie o película. Su nombre es Spoilers Blocker.

Esta aplicación bloqueará todos los mensajes relacionados a cierta temática. Así, pondrá un aviso grande sobre una publicación que cree que no te gustará leer. Si le dices que no quieres leer nada de Endgame, bloqueará contenidos relacionados.

¿Cómo funciona?

Cuando descargar la app, verás un menú con varias opciones. Lo primero que debes hacer es entrar a donde dice "Apps protected from spoilers". Allí seleccionarás en qué aplicaciones quieres que actúe. Por ejemplo, Facebook y Twitter.

Después ve a donde dice "Blockers" y tendrás una lista de tarjetas. A cada una se le puede asignar una temática y una lista de palabras clave en las que la aplicación se debe centrar. Mientras más palabras clave, más precisamente actuará la app. Por ejemplo, "Game of Thrones" con las palabras clave "Jon Snow", "Arya Stark", "Winterfell", "Dragones", "Lannister", etc. Cuando acabes, guardes y actives el interruptor azul, comenzará a funcionar.

Cuando te metas a la red social, notarás que las publicaciones relacionadas están ocultas por un aviso. Si crees que algo determinado no te va a hacer daño, puedes hacer una presión prologada para quitar un bloqueo.

Claramente la aplicación no es 100% segura. Sin embargo, es una herramienta más que puedes aplicar para no aislarte del mundo. Eso…. o trata de ver la producción cuanto antes.