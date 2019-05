SpaceX por fin pudo lanzar su Falcon 9 con satélites de Starlink

SpaceX parece que por fin ha logrado salir de su mala racha. Hace un mes la humanidad fue testigo de cómo una de sus misiones se vio ensombrecida por la pérdida de un propulsor de sus cohetes.

Algo que no suena tan grave como pudo haber resultado en el peor escenario posible. Pero considerando los antecedentes de esta compañía con sus cohetes; parecía que el riesgo de otra sucesión de fracasos podía acercarse.

En especial luego de que surgieran dos episodios incómodos hace una semana. Pero por fortuna ha resultado todo lo contrario y SpaceX ha reportado que completó con éxito su última misión. En donde lanzó un cohete Falcon 9 cargado con 60 satélites Starlink.

Starlink satellites are equipped with one solar array instead of two, minimizing potential points of failure pic.twitter.com/bJirVr67fF

— SpaceX (@SpaceX) May 24, 2019