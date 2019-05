Unidos contra Google: Sony y Microsoft firman alianza para unir sus juegos en la nube

Ante la amenaza de Google Stadia, Microsoft quiere llevarse a PlayStation a Azure, su plataforma cloud. ¿Qué clase de crossover es este?

Estas alianzas al más puro estilo Game Of Thrones no se dan todos los días. Microsoft y Sony, rivales en el competitivo mundo de los videojuegos, firmaron hoy un acuerdo para unir sus servicios de cloud gaming en un futuro cercano, donde posiblemente PlayStation y sus servicios de juegos en la nube -como PS Now- existan en Azure, la plataforma cloud del gigante de Redmond.

La inusual coalición va de la mano con una eventual colaboración e intercambio de información entre ambas empresas, lo que podría significar desde multiplayer compartido hasta una nueva plataforma de juego en la nube, que compita codo a codo con la anunciada Google Stadia.

Además, ambas compañías acordaron colaborar en el desarrollo de semiconductores -algo en lo que ninguna destaca demasiado- y inteligencia artificial, que puede apoyar directamente a productos de consumo como videojuegos y soluciones de sensores que usen Azure AI, integrados a la tecnología de Sony.

Un acuerdo de estas características no es menor, y la razón cae de perogrullo: el servicio de la gran G es un peligro para los fabricantes como Nintendo o Sony, que continúan en una guerra por llevarse a los gamers a su propio terreno y en un hardware dedicado.

Por otro lado, ambas empresas quieren apostar por juegos en la nube que llegan a tu dispositivo por streaming: PS Now tiene ya una biblioteca bastante grande de títulos, pero funciona pobremente en mercados que no sean Japón o Norteamérica; Microsoft también nos ha hablado de xCloud que llegará este año. Ambas opciones, al igual que Stadia, todavía siguen en una etapa temprana.

Esto no significa que podríamos tener más de alguna sorpresa en E3: Phil Spencer ya anunció que Xbox quiere "irse a lo grande" este año, y si bien todavía es un misterio lo que se presentará, la alianza puede ser la primera pista de una unión más que prometedora.