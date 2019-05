Sony no quiere a Deadpool, quiere a su Venom en Spider-Man 3

Parece que Spider-Man 3, secuela de Far From Home, se está convirtiendo en la manzana de la discordia entre Sony Pictures y Marvel Studios.

Hace unas horas se filtró el reporte de que Disney está planeando utilizar la película como un medio para introducir a Deadpool; y así ayudarlo a bajar el tono de sus obscenidades.

Pero en realidad Sony lo que buscaría es conectar esa cinta con su película de Venom, protagonizada por Tom Hardy. Para armar su propio universo cinematográfico, que incluso podría estar conectado con Spider-Man: into the Spider-verse.

Toda esta noticia es cortesía del buen Roger Wardell, un informante de Marvel que ya ha demostrado tener un amplio historial de filtraciones que resultaron ser ciertas:

There are no plans to add Deadpool in an MCU Spider-Man 3, but Sony desperately wants Tom Hardy's Venom in this movie. Deadpool had his own movies but never showed up in the main X-Men films, it will be the same for the MCU.

— Roger Wardell (@RogerWardell) May 27, 2019