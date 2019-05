Un artista "arregló" al Sonic de la nueva película y se hizo viral

La reacción al trailer de Sonic The Hedgehog lanzado ayer fue la que todos esperábamos: miles de fans del puercoespín de SEGA lloraron en las redes sociales por el tratamiento de Paramount Pictures al personaje.

Sin ir más lejos, éste Sonic tiene diferencias diametrales con el original, al punto de tener los ojos redondos, una topología muy humana y proporciones extrañas que lo acercan más que nunca al desastroso 'uncanny valley'.

Para arreglar este problema, el artista 3D Edward Pun -conocido por trabajar en Sucker Punch, los desarrolladores de Infamous y Ghost Of Tsushima- hizo su propia versión de Sonic y la adaptó a una de las escenas del trailer.

El resultado es infinitamente mejor que el original.

Left is original screenshot. Right is my rework to make #Sonic more stylized. pic.twitter.com/IhXeAZYlQI

— Edward Pun (@EdwardPun1) April 30, 2019