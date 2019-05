¿Son realmente con "conexión 5G" los paraderos nuevos de Wom y el Gobierno de Chile?

Con bombos y platillos, la Ministra de Transporte y Telecomunicaciones Gloria Hutt, la Subsecretaria de Telecomunicaciones Pamela Gidi y el CEO de Wom, Cristopher Laska, inauguraban a inicios de semana 5 paraderos con conectividad WiFi, que ofrecen "una experiencia similar a la del 5G".

Dado que durante el evento se usó esa palabra varias veces, quisimos averiguar realmente cuánto de 5G tiene la conexión en estos 5 paraderos en el centro de Santiago.

Es por eso que recurrimos a su instalador, Wom, para que nos contaran más:

FW: ¿Bajo qué bandas funciona la conectividad de estos paraderos?

WOM: Subtel dio un permiso experimental en la banda 5G en 3,6 GHz para los nodos 5 G. Cabe destacar que la banda 3,6 es la definida por SUBTEL para las futuras licitaciones de 5G.

FW: ¿Qué características tienen estos routers que hacen la experiencia "parecida a la del 5G"?

WOM: A nivel de arquitectura requiere un Evolved packet Core (EPC) en modalidad NSA rel 15 3GPP, nodos o estaciones base 5G NR (new Radio) y terminales que en el caso de la red experimental son routers 5G/wifi. Los nodos 5G NR transmiten en la banda de 3,6 Ghz a routers 5G/wifi .El router 5G/wifi permite hacer la prueba 5G en diferentes modalidades de velocidad y latencia, a nivel de usuario final, restringida a las especificaciones del estándar IEEE802.11 de wifi y frecuencias de este estándar (2GHz y 5GHz).

FW: Sin dispositivos compatibles con 5G en el mercado, al final del día ¿es solo alta velocidad? ¿Esa es la experiencia parecida a la del 5G?

WOM: En esta etapa, es velocidad y latencia como inicio. También permite a nivel del operador, hacer pruebas de las especificaciones del release 15 de 3GPP que define la operación Non Stand Slone (NSA). El iniciar experiencia 5G es fundamental para evolucionar a otros servicios y plataformas, en la medida que 5G se vaya expandiendo en el mundo.

Sobre la iniciativa empresarial y gubernamental, el ex Subsecretario de Telecomunicaciones Pedro Huichalaf tuvo palabras al respecto:

Creo que no están siendo del todo claros, porque si dicen que se están "acercando al 5G", para una persona que no conoce de tecnología se queda con la última frase, que es 5G.

Al mismo tiempo, siento que el Gobierno tampoco fue claro en reaccionar y en decir que esto no es esa tecnología, y que además usaron una palabra bien rara que es "WiFi Súper Velocidad", cuando la velocidad de una conexión de este tipo es rápida… no sé qué tanto más rápida será esto.

Siento que al avalar este tipo de instrumentalización comercial de una señal experimental, está infringiendo incluso su propio mandato. Cuando se le entrega señal experimental a alguna empresa, ellos no pueden hacer uso comercial de esa banda ni de esa frecuencia. Además, tienen que tener responsabilidad de defender o de argumentar bien cuando están lanzando algún producto que tenga algún fin comercial.

Esto me recuerda a hace unos años, cuando las operadoras querían lanzar el "4,5 G" y fue anunciado en un Mobile World Congress. A los pocos minutos salí públicamente diciendo que no existe eso en Chile. Entonces siento que acá falta que a las autoridades les falta esa certeza de educar bien, de que la gente después no sienta que la están engañando, y al contrario, una empresa como Wom, que entendemos que es seria, que se preste para fines comerciales para aparentar una tecnología que no existe aún, me parece poco prudente.