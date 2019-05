Los Simpson predijeron el capítulo 5 de la última temporada de Game of Thrones

Ya se ha vuelto una costumbre creer que Los Simpson predicen cosas, aunque es innegable que en muchos casos las similitudes son asombrosas.

¿Los Simpson pueden predecir el futuro? Obviamente la respuesta es que no; aunque sus guionistas suelen atinar con frecuencia a eventos que pasarán en el futuro. Muchas de las predicciones que leemos en encabezados casi a diario son falsas; aunque también hay una gran cantidad que realmente sucedieron. El caso más reciente está relacionado con la serie del momento: Game of Thrones.

Los Simpson "predicen" el más reciente capítulo de Game of Thrones

El domingo pasado vimos el capítulo "The Bells" de Game of Thrones; en donde Daenerys Targaryen (SPOILERS) usa a su dragón para prenderle fuego a King's Landing. La escena fue impactante, aunque no es la primera vez que se ve algo así en TV.

De hecho, en el episodio 'The Serfsons' de la familia amarilla; aparece una escena casi igual a esta. Sí, con todo y dragones, ciudades incendiadas y todo lo demás. Este capítulo vio la luz en el 2017: ¡hace dos años!

Esto nos hace pensar… ¿es una casualidad, o los guionistas de la última temporada de GoT son fans de una de las series más famosas de la historia? Sea como sea, las similitudes son muy llamativas y vale la pena darle un vistazo. Aquí el video: