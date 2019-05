'Sicansíos": La ridícula traducción en español de España que se escuchó en Game of Thrones

El español castizo le jugó una mala pasada a Game of Thrones, ya que en medio de la batalla de Invernalia, Ser Davos Seaworth, o más bien el traductor de el personaje en España, dio un chascarro para guardarlo en el baúl.

Resulta que aunque el capítulo 3 ya pasó hace rato, Internet nos recuerda un poco de clases de idioma, muy al estilo "Open English".

Ser Davos debía avisar a Daeaerys en el vuelo con sus dragones de que tenía que hacer una señal, y levantando unas antorchas exclamaba en inglés: "SHE CAN'T SEE US".

Lo chistoso del asunto, es que la traducción española puso a Ser Davos diciendo: Sicansíos. Lo que creó una lluvia de memes y burlas en Twitter.

🇺🇸 SHE CAN'T SEE US

🇬🇧 SHE CAN'T SEE US

🇮🇪 SHE CAN'T SEE US

🇪🇸 SICANSÍOS pic.twitter.com/hU0TDj6vY7

— Rosenrot⚡️ (@Rozenrot) April 30, 2019