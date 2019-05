¿Shingeki No Kyojin vs. Game Of Thrones? El día en que la serie de HBO apareció en el manga

Attack on Titan tiene entre sus páginas un cameo inconfundible, todo gracias al fanatismo del creador del popular cómic japonés.

Esta nota contiene spoilers del manga de Attack on Titan. No digan que no les avisamos.

Hajime Isayama, el creador de Shingeki No Kyojin (Attack On Titan) es un consumidor asiduo de medios -y de hablar o dibujar sobre lo que está viendo- lo que finalmente termina influenciando los dibujos del popular manga, que todavía está en circulación en Japón. Sus influencias son muchas: desde JoJo's Bizarre Adventure hasta Resident Evil, el autor ha ido de oriente a occidente y de vuelta.

Por supuesto, para Isayama no podía pasar desapercibido el fenómeno mundial de Game Of Thrones: a fines del 2016, y según reportó en su blog, Isayama se vió las -en ese entonces- seis temporadas de Game Of Thrones en un glorioso binge, el que citó inmediatamente como una posible influencia para su trabajo en un futuro.

Lo que los fans no se esperaban, es que al año siguiente y en el capítulo 96 del manga, Isayama pusiera a varios personajes de la serie como titanes, en una viñeta que representa el crossover más extraño entre dos gigantes del entretenimiento de dos rincones muy diferentes del mundo.

Un Shingeki muy GOT

La viñeta pasó desapercibida para gran parte del mundo, hasta que algunos fans notaron las similitudes entre titanes y personajes de Game Of Thrones. Vamos por parte:

El rostro más notorio y grande, a la izquierda y abajo, es Tyrion Lannister (interpretado por Peter Dinklage).

Justo arriba y a la izquierda, a un costado de Tyrion, está lo que parece ser un titán de Margaery Tyrell (interpretada por Natalie Dormer).

Al lado derecho de ellos dos, está de perfil Eddison Tollett, más conocido como Dolorous Edd (Ben Crompton), o quizá Bronn (Jerome Flynn).

A su derecha y en pequeño, el odiado Petyr Baelish, más conocido como Little Finger (Aidan Gillen).

Al lado y al centro, la inconfundible Araña: Lord Varys (Conleth Hill).

La titán más alta es The Waif, la acólito de los Sin Rostro a la que Arya mata en la sexta temporada (Faye Marsay).

El último titán a la derecha es objeto de debate: mientras algunos dicen que es Jon Snow en su peor momento, otros se inclinan por el claro parecido a Arya Stark.

Como contexto, el capítulo 96 del manga es la continuación del flashback de Reiner, el titán acorazado, tras su llegada a la isla donde ocurre gran parte de la historia. Reiner, Bertold (el titán colosal), Annie (la titán mujer) y Marcel, el personaje que consume Ymir para convertirse en el titán mandíbula; todos juntos en la expedición para conseguir el titán fundador, y su llegada a Shiganshina donde se destruye el muro, comenzando la historia de Eren y su pandilla.

El capítulo 96 del manga no está tan lejos del lugar donde está el animé ahora -más o menos entre los capítulos 75 y 80 del manga- por lo que estos titanes podrían tener una aparición sorpresa en la próxima temporada de la serie.