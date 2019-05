Estos son los mejores servicios técnicos no oficiales para tu celular en Chile

Porque a veces los oficiales no son satisfactorios.

Encontrar servicios técnicos buenos para tu celular no es una tarea fácil. No es llegar y confiarle tu móvil a un extraño o a una tienda de la cual no tienes suficientes referencias.

Muchas veces los servicios técnicos oficiales no dan respuestas satisfactorias o ya estás fuera del período de garantía, por lo que es hora de encontrar otro buen lugar donde acudir.

En nuestro caso, aquí en Santiago de Chile hemos dado con cuatro lugares que tienen nuestra confianza, porque sabemos que trabajan profesionalmente y porque sus mismos clientes los avalan (evidentemente todos tienen alguna mala experiencia, pero creemos que estos son más propensos a encontrar una solución en caso de problema).

En lo que respecta estrictamente a móviles, hay dos en Providencia que tienen nuestro sello de aprobación (sin orden de preferencia).

Tenemos a Ryutech, que trabajan con piezas originales y 6 meses de garantía. Suelen responder todas las dudas y mucha gente los recomienda. En nuestra experiencia, recomendados totalmente.

Por otro lado está ProMovil, que renovaron su web y stock de productos, además de sus servicios. Con demasiados años de experiencia en el rubro, los profesionales de esta tienda siempre te serán sinceros sobre si vale la pena arreglar o no algo, además de contar siempre con las piezas necesarias. Rápidos, confiables y a buen precio.

Ya en el barrio alto, los chicos de Steve Docs están causando furor y no es porque sí. En tiempos de extremo sobreprecio, ellos cobran lo justo y además son honestos. Arreglan de todo y si no sale en su página, un llamado y amablemente te comentarán la factibilidad de solucionar tu problema. Están en Las Condes y la Dehesa.

Entendiendo que no todo es móviles, en el centro de la capital está MacGyver (jaja, buen nombre), que son especializados en todo lo Apple y bajo nuestra propia experiencia hemos visto como realizan milagros con máquinas muertas.

Esas son nuestras cuatro recomendaciones, pero por supuesto que nos falta saber qué conocen ustedes en otras regiones del país. Hagamos de este post un lugar donde la gente pueda encontrar lugares honestos y a buen precio.