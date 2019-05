Un mod de Sekiro: Shadows Die Twice cambia a un jefe del juego por Shrek

Sekiro: Shadows Die Twice fue la sorpresa de estos meses por varios motivos. Primero, porque las quejas sobre su dificultad fueron abundantes, y segundo porque como todo buen juego de From Software, vino acompañado de muchos memes.

Precisamente éste es el punto de encuentro entre meme y videojuego: un fan de Shrek -suponemos nosotros- introdujo la figura del conocido habitante del pantano en Sekiro, cambiando al primer jefe que encuentras: el Chained Ogre, u Ogro Encadenado.

La criatura está originalmente prisionera en un cepo de madera, el que es destruído cuando te acercas, dejando a la criatura correr libre. Apenas el encadenado te ve comienza la pelea: entre patadas voladoras, codazos de lucha libre y agarres mortales, el ogro de brillantes ojos rojos te puede matar en segundos.

some BODY. Another masterpiece sekiro mod from katalash and dropoff. (The music is unfortunately not part of the mod, I added it in post) Mod download is here: https://t.co/iNH17eRJ4N pic.twitter.com/3BXlpZvb88

— Lance McDonald (@manfightdragon) May 2, 2019