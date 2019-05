RiME se puede descargar gratis en la Epic Games Store

Epic ha anunciado que desde hoy y hasta el próximo 30 de mayo pueden descargar RiME para PC de forma gratuita en la Epic Games Store, un título bastante recomendable desarrollado por Tequila Works.

La compañía recientemente reveló que su promoción de juegos gratuitos cambiaría a un nuevo juego por semana en lugar de ofrecerlo cada dos semanas, así que del 30 de mayo al 6 de junio podrán descargar gratis City of Brass de Uppercut Games.

Por lo pronto, si desean descargar RiME solo deben visitar su página de producto en la Epic Games Store, agregarlo al carrito y completar el proceso de compra para añadirlo de forma permanente a su biblioteca.

You awaken amidst ancient ruins after a torrential storm. As your eyes adjust, you find yourself drawn to a massive tower in the distance… @RiMEGame is now available for FREE in the #EpicGamesStore until May 30th!

🦊: https://t.co/Xqk2yZWKVv pic.twitter.com/dz5JHQO6Ku

— Epic Games (@EpicGames) May 23, 2019