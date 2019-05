Un cliché que se cumple: Bueno, bonito y barato, así es el Xiaomi Redmi Note 7 [FW Labs]

A continuación analizamos el dispositivo chino de Xiaomi el cual pretende convertirse en el rey de la gama media ahora que llegó de forma oficial a Chile.

Xiaomi es una gigante compañía china la cual ya lleva años presentado una gran cantidad de dispositivos móviles donde la gama Redmi siempre ha destacado por sus buenas prestaciones a un precio muy conveniente, que no tiene rivales.

En esta ocasión, la empresa ha dado un paso más allá y han convertido a la conocida gama en una marca independiente, presentando su primer dispositivo bajo esta nueva estructura, el nuevo Redmi Note 7, teléfono que incorpora características muy interesantes las cuales llamaran la atención a una gran cantidad de usuarios que buscan tener de todo por un bajo precio.

Este móvil viene a mejorar lo ya hecho por sus anteriores modelos, los cuales siempre han tenido como insignia ofrecer buenas características. A continuación les dejamos las especificaciones técnicas:

Pantalla de 6,3 pulgadas 19,5:9 resolución FullHD+ (2.340×1.080) LTPS Incell

Procesador Snapdragon 660

Ram 3/4 LPDDR4X

Almacenamiento 32/64 +MicroSD

Batería 4.000 mAh con carga rápida de 18W

Doble cámara trasera 48 megapixeles, f/1.8 segundo lente 5 megapixeles

Cámara frontal 13 megapíxeles f/2.0

Software Android 9 Pie, MIUI 10 versión Global

Dimensiones 159.2 x 75.2 x 8.1 mm

Peso 186g

Lector de huellas trasero, BT 5.0, Wifi, Jack 3.5mm, dualSIM, infrarojos, RadioFM

Recordemos que ahora la marca aterrizó de forma oficial en el país, pudiendo encontrar el nuevo Redmi Note 7 tanto en la tienda oficial de la marca en Chile como también a través de Entel. El valor del dispositivo en sus dos versiones es de CLP $179.990 la de 3/32 mientras que la de 4/64 cuesta CLP $199.990(MXN 5.799).

Diseño

El Redmi Note 7 es un dispositivo el cual está bastante bien construido. Cuenta con una tapa trasera de cristal con un acabado en degrade, el cual provoca una agradable sensación y hace que se vea bastante bonito y llamativo para cualquier persona que guste de un buen trabajo en lo que respecta a diseños.

En la parte delantera contamos con un notch tipo gota, el cual tiene ubicada al centro la cámara frontal del dispositivo, quizás existan un poco más de bordes en la pantalla de los que me hubiera gustado ver, pero en resumen, tiene un frontal y un parte trasera muy bien lograda.

Este nueva versión del Redmi Note cuenta con un tamaño similar al de los modelos anteriores, solo que ahora notamos claramente una preocupación mayor por parte de la compañía a elegir y utilizar unos mejores materiales de construcción en esta renovación del dispositivo.

Un punto negativo sería que los lentes de la cámara sobresalen bastante del cuerpo en la parte trasera del dispositivo, provocando que aunque ocupes una carcasa en el Redmi, los lentes siempre tocarán cualquier superficie, dejándolos expuestos a sufrir rayones.

La sensación en mano de este móvil es agradable y cómoda, pero no es para nada liviano en peso. Además este dispositivo cuenta con un grosor un poco mayor al normal de móviles de su competencia, pero como punto positivo, entrega una plus de mayor corpulencia y cuerpo robusto al tacto.

En general, el diseño es bastante bueno y bien logrado, aunque se podría criticar que los bordes parecen de metal, pero lamentablemente son de plástico, algo que esperábamos que fuera diferente en esta ocasión.

Rendimiento

En lo que respecta al apartado del rendimiento, el dispositivo cuenta con unas especificaciones técnicas muy capaces que lo ubican como un gama media de alto nivel, situación que se nota en su uso diario.

La integración del chip Snapdragon 660 en el dispositivo entrega un rendimiento eficaz y capaz en todo, moviendo cualquier tipo de tarea que los usuarios quieran realizar, ya sea en las aplicaciones comunes del día a día, como también en juegos que exigen alto rendimiento.

La pantalla que integra este dispositivo es de 6,3 pulgadas con resolución FullHD+. No es la mejor pantalla del mercado, pero si ofrece una reproducción de colores adecuada para la gama de móvil en la cual nos encontramos.

En algunos momentos tuve algunos problemas con la señal, no pudiendo diferenciar si provienen del dispositivo o son causados por la operadora. Sin embargo, no es algo trascendental, pero al parecer los chinos no le dan mucha importancia al apartado de la cobertura.

Considero que le falta un poco de contraste y más brillo al panel, en especial cuando nos encontramos en exteriores. En lo que respecta a la capa de personalización con la que cuenta este dispositivo, MIUI 10, la compañía China ha realizado un gran trabajo, ya que existe una grata experiencia de usuario detrás de esta capa, la cual se nota al momento de utilizarla ofreciendo opciones útiles a todo momento y transformándose en una gran experiencia para cualquiera.

Autonomía a todo prueba

La batería es otro punto que no podemos pasar en este móvil, ya que la duración de la carga en este teléfono es uno de sus mejores apartados, dándonos de promedio cerca de las 7 horas de pantalla encendida utilizando el Redmi de forma continua.

Sin embargo, considero que podría ser un poco más la duración, pero acá entramos a temáticas relacionadas con el procesador, ya que el chip Snapdragon 660 hace lo que puede y lo hace bien, pero si tuviéramos esta misma batería en un 855, sería sencillamente bestial.

Trasladándonos a otro punto, este móvil cuenta con un lector de huellas táctil en la parte trasera, el cual goza de una gran ubicación, bastante cómoda para la mano y su velocidad de reconocimiento es sencillamente rapidísima, respondiendo bien en casi todas las condiciones.

Destacar también la inclusión de un sensor infrarrojo en la parte superior del móvil y además la mantención del conector de audífonos, algo que sin duda muchos valorarán de forma positiva.

Cámara y fotos

Este Redmi Note 7 cuenta con una doble cámara trasera, donde el lente principal es de 48 megapixeles con una apertura focal f/1.8 y el segundo lente el cual es de solo 5 megapixeles, pero esta pensando más que nada a mejorar los fondos al momento de utilizar el modo retrato.

En el modo de 48 pixeles, obtienes una foto de gran tamaño en donde supuestamente el lente capta de mejor forma las imágenes, pero sinceramente no es algo trascendental, así que con el modo que viene activado de fabrica los resultados son igual de buenos.

En lineas generales estamos en presencia de una excelente cámara contextualizando el rango de precios en el cual nos encontramos.

No se puede negar que Xiaomi hace un buen trabajo en este apartado, tanto en el día como en la noche. En general, con este Redmi disfrutarás de un buen apartado fotográfico bastante sorprendente para el precio que cuesta este dispositivo.

La aplicación de cámara es otro punto positivo de este móvil, ya que en ella tenemos una cómoda interfaz donde podemos acceder de una forma fácil a todos las opciones de la cámara, algo que facilita muchos las cosas.

La cámara frontal de este teléfono cuenta con 13 megapixeles. Ademas, la cámara selfie integra el modo retrato de forma nativa, donde los resultados obtenidos son buenos pero no son para nada algo de otro mundo.

El video cumple sin ser para nada sorprendente, permitiéndonos grabar a una calidad máxima de 1.080p a 60 cuadros por segundo en total.

Para quién es

El Xiaomi Redmi Note 7 es un dispositivo que, para lo que cuesta, ofrece grandes prestaciones difíciles de encontrar en otras marcas de la competencia que ronden los mismos valores. En palabras simples, este móvil es un gama media alta a precio de gama de entrada, algo que sinceramente no tiene competencia.

Xiaomi llega al país para romper los esquemas y entregarnos un dispositivo el cual ofrece casi todo un precio muy conveniente, lo cual dejará mas que satisfechos a todos los usuarios que se decidan comprar este móvil. Los fans de la marca pueden estar tranquilos, ya que el nuevo Redmi Note 7 solo viene a mejorar lo ya hecho en modelos anteriores, creciendo en todos los apartados de forma exponencialmente positiva.

En lo que respecta a Chile, este dispositivo se encuentra disponible en la tienda Xiaomi del Apumanque, como también en Entel y en la distribuidora oficial MW.