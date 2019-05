El aclamado simulador de granjas llegó a la tienda latinoamericana de Nintendo, y aprovechamos de darle una vuelta a su modo multijugador.

Stardew Valley es un indie que no deja indiferente a nadie. El juego que viene a destronar a Natsume como el simulador 2D de granjas definitivo, llegó recientemente a la eShop de Nintendo en Latinoamérica, y la compañía nos envió un código para probarlo en la Nintendo Switch. El juego de ConcernedApe lleva bastante tiempo en la tienda norteamericana, pero no había llegado digitalmente a los países de habla hispana.

Por supuesto, hablar de Stardew Valley en el 2019 es un poco inconveniente. El parche 1.3, que incluyó el multijugador, fue lanzado en agosto del año pasado en PC y tuvo que esperar hasta diciembre para llegar a la portátil de Nintendo. Es muy posible que la opinión al respecto sea que no hay mucho paño que cortar -porque esencialmente es el mismo juego- pero la experiencia en Switch merece una vuelta de tuerca, sobre todo para alguien que lo disfrutó en un computador y jamás lo había podido jugar en modo portátil.

Se los aseguro: definitivamente es otra cosa.

Algo que me llamó muchísimo la atención de esta versión es lo bien que se ve tanto en portátil como en el televisor, con la consola en el dock. En ambas el espacio en pantalla es muy bien utilizado y legible, por una razón bastante inteligente: la resolución se adapta para tener una visión más amplia con la consola dockeada, muy similar a la experiencia que puedes tener en el PC. Esto no está exento de bugs de interfaz -como menús corridos- pero nada que lo haga injugable.

Stardew Valley para Nintendo Switch: una experiencia diferente [FW Labs] Info Stardew Valley para Nintendo Switch: una experiencia diferente [FW Labs] Info

Un punto que me molestó -probablemente lo único que siento que es un problema real- es la performance del juego en la consola, algo que se hace extensivo a muchos ports de juegos indie en la Nintendo Switch. Los tiempos de carga se triplicaron respecto a la versión de PC, y el paso de un día al siguiente es notoriamente lento. Se entiende: es un port hecho por ChuckleFish y no directamente por ConcernedApe, pero no nos veamos la suerte entre gitanos: la consola es conocida por tener estos problemas con Unity, por ejemplo. El problema es peor para Stardew Valley, que usa un motor hecho a medida, muchísimo más complicado de adaptar.

Respecto a la jugabilidad, el cambio de método de control no es un tema: todas las actividades son mucho más cómodas con los joycons o el Control Pro -pescar no despierta la tendinitis de mi mano derecha por tanto clic al ratón- y, aunque suene contra sentido, el juego parece diseñado de antemano para una versión así, lejos de la tiranía del mouse y el teclado.

Desde la actualización del año pasado, Stardew Valley incluyó muchas mejoras a los sistemas generales del juego: la más importante, 5 tipos de granjas para escoger al iniciar el juego, todas enfocadas en un aspecto distinto del personaje como combate, minería o búsqueda de alimento. Se agregaron varios items y también se arreglaron una centena de bugs, lo que hace que el juego sea muy agradable de jugar ahora, ya bien parchado.

Dicha experiencia se extiende al multijugador, el que es un mundo totalmente diferente. Puedes crear una partida de hasta cuatro personas con ciertas reglas: el ciclo día/noche es el mismo por lo que todos los jugadores deben ir a dormir al mismo tiempo, por ejemplo. Además, el dinero y las herramientas se comparten, por lo que es muy posible que mientras uno se encarga de la granja y la cosecha, otro esté matando monstruos y consiguiendo valiosos metales en las minas, otro genere ganancias pescando y el último se encargue de los animales.

En el caso de la versión de Switch, es muchísimo más disfrutable con la consola conectada al televisor, ya que el mayor ángulo de visión te permite ver mejor lo que están haciendo tus compañeros en la granja. De todas formas, el netcode se siente bastante sólido y no es necesaria una velocidad de subida tan dramática, en particular gracias al trabajo de Chucklefish en la interfaz multijugador, que ya tiene sus meses de ventaja.

Es en estos momentos donde se echa de menos una Nintendo Switch con internet integrado, para llevarte la granja a todos lados sin el compromiso de una conexión WiFi. De todas maneras, Stardew Valley es de esos juegos que requieren compromiso: es posible pasar horas en un solo día de juego, repasando todos los detalles de tu granja, pescando tranquilamente bajo la lluvia, tratando de conseguir Iridium en las procedurales profundidades de la Skull Cavern, o simplemente hablando y haciéndole regalos a los habitantes de Pelican Town.

Con el multijugador, dichas horas pueden transformarse en tardes enteras para mantener la granja a punto. El único problema de diseño es el chat del juego: es posible enviar mensajes escritos al igual que en la versión de PC, los que son bastante cómodos de escribir con la pantalla de la Switch. Sin embargo -y como dije arriba- jugar dockeado es más conveniente visualmente, por lo que queda a criterio de cada uno cómo usa dicha función, o mejor recurrir a alternativas de chat por voz como Discord.

En resumen, este es probablemente el mejor momento para entrar al complejo mundo de Stardew Valley, en especial si estás en Latinoamérica y lo tienes en la Store por primera vez.