¡FATALITY! Review de Mortal Kombat 11 en Nintendo Switch [FW Labs]

Un port más allá de lo adecuado.

Hace un poco más de una semana recibimos una copia de Mortal Kombat 11… para Nintendo Switch y dijimos "wow, esto se va a poner interesante".

Porque sí, Mortal Kombat 11 se jacta de ser un juego con unos gráficos increíbles y correr siempre estable, pero eso no significaría nada si no cumpliera donde debe, en la jugabilidad. Suenan como muchos desafíos para una portátil.

Cómo se siente y cómo se ve

Este es un juego que, a pesar de estar en una consola súper inferior en "poder bruto", se las arreglaron para que corriera como corresponde. Es rápido dentro de su estilo y con cajas de golpe bastante exactas y equilibradas. El problema es que por la naturaleza de la Switch, los controles son algo pequeños y cuesta acostumbrarse, no tener una cruceta como corresponde es un punto fatal. Recomiendo tener un Pro Controller, aunque si te acostumbras al modo portátil igual se deja jugar.

En el aspecto jugable cumple a cabalidad, porque se ejecuta a la misma velocidad y cuadros por segundo que en las consolas estacionarias, con algunas pequeñas excepciones en momentos del modo historia, como también en algunos escenarios y Torres donde hay muchos extra, ahí puede sufrir de lentitud, pero no suele durar muchos segundos y de seguro se puede parchar para optimizarlo aún más.

Ahora, para lograr el milagro de lo anterior tuvieron que recortar en cosas como las texturas, el motion blur, y en general en todo el aspecto gráfico, y se nota bastante. Si solo conociera este juego y no los otros, podría decir que es un juego de PS3, fácilmente. El tema es que al jugar en portátil no lo notas mucho, pero al jugar conectado a la TV, si eres adicto a las gráficas, aléjate de esta versión.

Siento que los desarrolladores se fueron por la parte correcta. Al tratarse de un juego de peleas que merece precisión y exactitud, siento que las gráficas pueden dejarse de lado un rato. Además no son tan malas. Pasa que las de PS4, Xbox One y PC son excepcionales, tiene la vara demasiado alta. Ahí es el consumidor el que debe saber que hay un sacrificio, que en mi opinión es el correcto.

La historia y los modos de juego

El modo historia, a pesar de ser una película muy entretenida, con una trama fantástica en varios sentidos y que es la continuación que todos queríamos del MKX, no pasa de ser eso, una película (la cual no adelantaremos en demasía, porque "spoilers")

Durante las 5 horas y monedas que jugué no paré de pensar que estaban pasando cosas demasiado cool en la pantalla y que me gustaría estar controlándolas, pero no, llega el momento del downgrade gráfico y sabes que se viene una pelea. La superas, ves más escenas por unos 5 minutos y peleas. Depende del nivel al que juegues y tu experiencia en los juegos de pelea cuánto te costará pasar cada personaje, pero honestamente no sentí un real desafío hasta el jefe final. De todas formas es un añadido que no debe perderse y que te sirve como introducción a usar otros personajes que no usarías. A mí al menos me gustó, con algunos reparos como los antes mencionados y dándole un sobresaliente a algunos actores como Johnny Cage, que es demasiado cómico, en sus ambas versiones, tanto del pasado como del futuro (sí, la trama es como Avengers: Endgame).

Las Torres Klásicas (con K, obvio) siguen estando ahí y son la misma maravilla de siempre, el tema es que si no estás conectado a internet, cosa que puede pasar en una portátil, no recibes recompensas y eso puede ser algo frustrante, porque el juego está repleto de contenido encapsulado en cofres. Hay una infinidad de skins, brutalitys y artefactos que desbloquear, pero se requiere estar conectado siempre a internet y recorrer un hub llamado cripta, que al contrario de juegos anteriores, no es cosa de saber las coordenadas de dónde está algo, aquí es aleatorio y no puedo estar de acuerdo con esa decisión. Por otro lado, las monedas son abundantes, pero siendo tan necesarias para todo, siento que te obligan a jugar más horas de las que son normales para poder acceder a contenido común. Siento que trataron de alargar la vida del juego innecesariamente, cuando ya éramos felices con las peleas y ya está.

Por otro lado, hay Torres nuevas que están llenas de desafíos y son extremadamente adictivas, porque es entretenido pelear con algunas desventajas. Lo malo es que, otra vez, si no tienes internet, no entras, se acabó. Siento que podrían haber sido más flexibles con esa elección, al menos en esta versión.

Sobre el juego online, nada malo que decir, están todos los modos de siempre y funciona a la perfección, incluso con conexiones malas a regulares los cuelgues y el lag son cosa del pasado, siendo extremadamente ocasionales. Está muy bien optimizado en ese sentido.

¿Lo recomiendo?

Si no tienes otra consola y estás tomando la decisión de si vale la pena o no, le digo desde ya que sí, es la experiencia completa. Vea usted cuánto le importan los gráficos (le dejo aquí el video de Digital Foundry para que compare).

A jugar con los Joy-Con te puedes acostumbrar y si tienes un Pro Controller, mucho mejor, sobre todo si estás en casa. Siento que es un juego que vale el dinero por el que se está pagando y tiene suficiente contenido, que aunque a veces pueda parecer tedioso de desbloquear, al menos existe.

Este es un port excelente, donde se nota un trabajo minucioso para poder entregar la mejor experiencia posible con lo que hay a mano e hicieron un milagro. Si no eres de la onda del Smash, este es probablemente tu mejor juego de peleas en esta consola.